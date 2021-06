A sexta-feira da Fórmula 1 em Baku foi da Red Bull. Enquanto Max Verstappen liderou o TL1, foi Sergio Pérez quem deu as cartas no TL2, em uma dobradinha da equipe austríaca, à frente da dupla da Ferrari, enquanto a Mercedes sofreu, tendo o 11º lugar de Lewis Hamilton como a melhor colocação no treino.

Na primeira sessão de treinos livres, realizada mais cedo nesta sexta, tivemos Max Verstappen na ponta, marcando 01min43s184, com Leclerc e Sainz na sequência. Hamilton foi apenas o sétimo, porque uma sequência de bandeiras amarelas nos cinco minutos finais impediu que praticamente todo o grid entregasse uma boa volta no fim.

Assim como no TL1, a sessão foi movimentada desde o início, com todo mundo saindo dos boxes nos cinco primeiros minutos. Pierre Gasly foi o primeiro a marcar volta rápida, 01min45s396, bem mais alto que o tempo de Verstappen.

Logo de cara, a bandeira amarela foi acionada pela primeira vez, com Sebastian Vettel perdendo o controle da Aston Martin e rodando na curva 16, mas sem bater no muro.

Após diversas bandeiras amarelas na sexta, a vermelha foi acionada pela primeira vez com 13 minutos de sessão. Nicholas Latifi teve uma falha em sua Williams, foi para a área de escape, conseguiu sair, mas seu carro acabou apagando, ficando no meio da pista.

Neste momento, Carlos Sainz liderava com 01min43s162, 0s058 a frente de Charles Leclerc, enquanto Pierre Gasly, Max Verstappen e Fernando Alonso completavam o top 5. Com apenas uma primeira volta completada, Hamilton era o 11º neste momento.

A sessão foi retomada com 41 minutos para o fim e, na sequência, os pilotos começaram a sair com os pneus macios para a simulação de classificação. Mas não tardou para a bandeira amarela surgir novamente.

Em volta rápida, com o melhor primeiro setor da pista, Leclerc errou o ponto de frenagem e bateu com a Ferrari na proteção, deixando a asa dianteira no muro e acionando o safety car virtual.

Pouco depois da marca de 30 minutos a sessão foi retomada com Sergio Pérez assumindo a ponta logo na sequência, com 01min42s115, 0s128 a frente de Sainz e 0s321 de Leclerc. Gasly, que escapou da pista no mesmo local da batida de Leclerc, era o quarto e Giovinazzi fechava o top 5, com Hamilton em oitavo e Verstappen em nono.

Os 15 minutos finais foram dedicados às simulações de corridas, com tempos mais lentos que nas partes anteriores do TL2.

Com isso, Sergio Pérez garantiu a liderança do TL2 com o tempo mais rápido do final de semana até aqui: 01min42s115, 0s101 mais rápido que seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen, que foi o segundo. A Ferrari mostrou força novamente, garantindo terceira e quarta posições, agora com Carlos Sainz na frente de Charles Leclerc.

Completaram o top 10: Pierre Gasly, Fernando Alonso, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda.

Já a Mercedes não teve um dia bom, com Lewis Hamilton sendo o melhor da dupla, em 11º, a mais de 1s do tempo de Pérez, enquanto Bottas foi o 16º, a 1s da marca do heptacampeão.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku no sábado, para o terceiro e último treino livre do final de semana, com a sessão marcada para 06h, antes da classificação, às 09h, ambas no horário de Brasília.

Resultado final

E já deixe anotado aí: amanhã, assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a presença do piloto Georgios Frangulis, da Porsche Cup, e do jornalista Lipe Paíga, do Inside Cars. Não perca!

