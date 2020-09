F1: Pérez perde uma posição no grid por batida em Raikkonen

Sergio Pérez recebeu punição de um lugar no grid para o GP da Toscana, após toque em Kimi Raikkonen durante o segundo treino livre em Mugello, nesta sexta-feira.

O piloto da Racing Point foi chamado pelos comissários depois de colidir com Raikkonen na curva 1 durante a sessão da tarde, mandando o piloto da Alfa Romeo para a brita.

A sessão foi paralisada com bandeira vermelha, para a retirada dos detritos deixados na curva.

Pérez argumentou que não foi capaz de tomar uma linha diferente na curva devido ao layout da saída dos boxes.

No entanto, os comissários decidiram que Pérez tinha total responsabilidade pela colisão, dando-lhe uma penalidade de um lugar no grid para a corrida deste fim de semana.

“O piloto do carro #11 foi avisado por sua equipe sobre a aproximação do carro #7 [Raikkonen] e do carro #23 quando estava saindo dos boxes. Uma bandeira azul foi acenada para ele antes da curva 1 e era evidente que ele viu carro #7 em seus espelhos”, diz o relatório dos comissários.

“O piloto argumentou que a saída do box é extremamente longa e ele atingiu uma alta velocidade no momento em que foi ultrapassado pelo carro #7 e que não foi possível fazer uma abordagem diferente para a curva.”

“Ao decidir a pena, os comissários consideraram outros incidentes semelhantes nos treinos livres, incluindo Bottas (Abu Dhabi 2019 - Repreensão) e Vettel (Bahrain 2015 - nenhuma ação adicional).”

Pérez disse antes da decisão dos comissários que eles entendiam seu argumento sobre o layout da saída dos pits em Mugello, que ele considerava propício para acidentes.

“É muito estreita e longa a saída do pit lane”, disse Pérez. “Obviamente, é a primeira vez que estamos aqui. Os comissários acham que deveria ser mudada. Não dá um ângulo quando você está na saída do pit lane, o que pode causar um pequeno acidente.”

