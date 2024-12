A permanência de Sergio Pérez na Red Bull se tornou um grande ponto de interrogação para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Isso se deu, principalmente, pela falta de resultados do mexicano nas últimas etapas.

No entanto, Pérez tem certeza que a equipe o manterá, uma vez que ele assinou a extensão de seu contrato por mais um ano, dando possibilidade para 2026 também.

"Nada mudou em termos do que eu tenho dito ao longo de todo o ano", disse durante as coletivas que antecedem o GP de Abu Dhabi. "Eu tenho contrato para o próximo ano e estarei pilotando pela Red Bull".

Importante lembrar que Christian Horner e Helmut Marko já deixaram claro que uma reunião super importante acontecerá na segunda-feira, com todos os acionistas para definir qual será a decisão final.

Marko e Horner também disseram que toda a equipe está instruída em continuar apoiando o mexicano até a última volta no fim de semana em Yas Marina. Mas Pérez sente que ainda há um fio de esperança de que continuará no assento taurino por, pelo menos, mais um ano.

"No fim do dia, há uma razão pela qual eles renovaram comigo e eles sabem que eu ainda sou capaz e isso é um fator importante".

O mexicano também foi questionado sobre as dificuldades e desafios de ser companheiro de equipe de Max Verstappen.

"É um desafio incrível. Eu sabia disso quando assinei, quando cheguei aqui. E é um desafio que as pessoas não devem subestimar o nível de experiência, o nível de capacidade, de força mental que você precisa ter nesses extremos".

Ao ser questionado sobre o futuro, se ele gostaria de testar outra categoria quando deixar a F1, Pérez foi sincero ao dizer que gostaria de encerrar a carreira exatamente onde está.

"É difícil dizer no momento. Eu sinto que ainda tenho mais alguns anos em mim e no esporte. Com certeza quero terminar [a carreira] com a Red Bull".

