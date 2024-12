O caos na Fórmula 1 está, definitivamente, instalado. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disparou contra Christian Horner, alegando como o 'mandatário' "ousa fazer" acusações sobre o estado mental de George Russell.

Como a disputa entre Russell e Max Verstappen por causa da penalidade aplicada ao tetracampeão no grid do GP do Catar, as coisas escalonaram para um outro patamar. Nesta quinta-feira, durante o dia de mídia em Abu Dhabi, Wolff rebateu e desaprovou a fala de Horner após a corrida da última semana.

Em meio à polêmica, Christian acusou Russell de provocar uma penalidade a Verstappen por "histeria". Falando à mídia, Horner disse: "Acho que a penalidade foi mais baseada na histeria de George, que tem estado bastante histérico neste fim de semana."

Ao contrapor o rival, Toto Wolff alegou que o chefe da Red Bull passou dos limites. "Isso é uma coisa entre pilotos, entre George e Max, e eu não quero me envolver nisso, mas se o chefe da outra equipe chamar George de histérico, é aí que ele passa dos limites para mim."

"Ele não gosta de psicanálise intelectual, mas essa é uma palavra e tanto. Como você ousa comentar sobre o estado de espírito do meu piloto?"

Wolff também observou que Horner não passava de um "pequeno terrier tagarela", pois sugeriu que Verstappen só estava agindo dessa forma porque tinha permissão para fazer o que queria na Red Bull.

Ele considerou que o fato de Horner sempre ter apoiado totalmente tudo o que holandês fazia não era a abordagem correta para um chefe de equipe.

"Como chefe de equipe, é importante ser um parceiro de luta para seus pilotos e isso significa explicar que as coisas podem ser mais sutis", acrescentou Wolff . "Declarações que são absolutas, pensando que tudo está 100% certo ou 100% errado, é algo que eu acho que precisa ter mais nuances, dependendo da sua percepção e da sua perspectiva."

"Você precisa permitir que algo seja 51/49, você precisa permitir que seja 70/30. Portanto, sempre há um outro lado. E, talvez, quando você olha para as coisas dessa forma e as explica aos seus pilotos e à sua equipe, você chega à conclusão de que há verdade em ambos os lados. Se não fizer isso, estará deixando de cumprir seu papel. É simplesmente fraco."

"E, no final, por que ele se sente no direito de comentar sobre meu piloto? Como é que isso acontece? Um pequeno terrier tagarela. Sempre tem algo a dizer."

