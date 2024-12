O CEO da McLaren, Zak Brown, espera que, com a saída de peças importantes e o novo motor previsto para 2026, a Red Bull se encontre em uma situação complexa, que será explorado incansavelmente pelas equipes rivais da Fórmula 1.

Adrian Newey não estará mais na Red Bull em 2025 e, além do designer icônico, vários outros jogadores importantes deixaram os taurinos. Brown acredita que isso terá um impacto cada vez maior em seus rivais.

"A Red Bull perdeu muitas pessoas importantes e acho que ainda não vimos todas as consequências disso", Brown disse jornal holandês De Telegraaf que os taurinos podem perder desempenho. "É uma boa equipe, mas é preciso observar a cultura e a atmosfera".

Também deve ser lembrado que a Red Bull rompeu com a Honda e começou a construir sua própria unidade de potência, que estará em prática pela primeira vez em 2026. Brown acredita que é quase impossível para os chefiados por Christian Horner serem competitivos imediatamente com seu próprio motor.

"Para eles, 2026 será um desafio ainda maior", continuou Brown. "Será a primeira vez que eles terão seu próprio motor e não me lembro de uma equipe com seu próprio motor ser diretamente competitiva no primeiro ano. É um grande ponto de interrogação".

Max Verstappen se comprometeu com a RBR até 2028 de acordo com seu contrato, mas não é inconcebível que o holandês possa optar por sair se achar que o projeto da Red Bull não está se desenvolvendo o suficiente.

