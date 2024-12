A última etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1 será palco, além da decisão do título de construtores, de sete novatos pilotando no primeiro treino livre da sessão do GP de Abu Dhabi, três deles em sua primeira participação na F1.

Entre os debutantes, teremos Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc, na Ferrari, sendo a primeira vez na história da F1 que irmãos irão correr na mesma equipe durante a mesma sessão. A Williams também terá um piloto em sua primeira participação: Luke Browning, que está vindo da ART na Fórmula 2.

Outro estreante é o piloto japonês Ryo Hirakawa, que é bicampeão do WEC e vencedor das 24 Horas de Le Mans de 2022 e irá correr pela McLaren no TL1. Hirakawa também correrá com os carros da Haas nos testes de pós-temporada em Yas Marina.

As outras equipes que utilizarão novatos para cumprirem a cota obrigatória de testes no ano são a Aston Martin, com o brasileiro Felipe Drugovich em seu segundo TL1 do ano; Red Bull com Isack Hadjar, vice-líder da F2; RB com Ayumu Iwasa, piloto da academia RBR que hoje está na Super Fórmula japonesa; e a Alpine, com Jack Doohan em seu teste como novato no mesmo final de semana que estreia como piloto títular da equipe francesa, no lugar de Esteban Ocon.

Sauber, Haas e Mercedes já cumpriram suas cotas de testes obrigatórios, então correrão com os pilotos titulares. A equipe suíça terá o futuro estreante e piloto da escuderia, Gabriel Bortoleto, apenas nos testes de pós-temporada, também em Abu Dhabi.

