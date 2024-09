A McLaren conseguiu abrir uma boa vantagem sobre a Red Bull após o resultado positivo em Singapura. No momento, a equipe de Woking lidera a tabela de construtores da Fórmula 1 com 41 pontos de diferença para os taurinos. Porém, Oscar Piastri tem sua opinião e não quer ver seu time 'relaxado' demais.

Mesmo com o MCL38 vencendo as duas últimas etapas, Azerbaijão com Piastri, e Singapura com Lando Norris, o australiano não quer abaixar a guarda e dar a possibilidade da dominância ter nenhuma queda.

Essa preocupação surge, principalmente, porque Max Verstappen, depois de uma série de corridas ruins e que terminou fora do pódio, conseguiu um inesperado segundo lugar, mostrando que a Red Bull pode ter encontrado o equilíbrio que havia perdido.

"É claro que no campeonato de construtores a trajetória está na direção certa há muito tempo", defendeu Piastri ao RacingNews365.

"Temos claramente um carro rápido. Temos ambos marcando grandes pontos consistentemente".

Importante lembrar que, desde o GP da Grã-Bretanha, a dupla da McLaren não termina a corrida fora do top 5 e venceram quatro etapas das últimas sete, sendo duas de Norris e duas de Piastri.

"Então, sinto que estamos fazendo um bom trabalho como equipe, mas nunca podemos subestimar a rapidez com que as coisas podem mudar".

No momento, Piastri tem 245 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela de pilotos, enquanto Norris está na caçada de Max Verstappen pela liderança, precisando somar mais 52 pontos para isso. Após o GP de Singapura, o britânico terminou com 279, após perder o ponto extra de volta mais rápida para Daniel Ricciardo.

Boas lições após Singapura

Oscar Piastri teve um início de corrida complicado depois de cometer erros na classificação. O piloto largou da quinta posição, mas conseguiu ultrapassar, em pista, Lewis Hamilton e George Russell, e terminou em terceiro.

Apesar de ter um bom ritmo, o piloto não conseguiu ultrapassar Verstappen e conseguir uma dobradinha para a McLaren, mas o terceiro lugar era exatamente o que ele achava que seria possível.

"O sábado não foi o ideal, mas na corrida o objetivo era subir no pódio. E acho que perder tanto tempo atrás da Mercedes na primeira parte da corrida significou que isso foi definitivamente o máximo que poderíamos ter feito".

"Claro, eu preferiria estar no meio [como o vencedor]. Mas acho que foi um bom dia de limitação de danos".

"Mesmo durante o fim de semana, eu estava lutando bastante nos treinos e senti que dei um bom passo para a classificação. Não executei tão bem quanto precisava, mas sinto que aprendi muito durante o fim de semana".

Piastri ainda celebrou a conquista de pontos importantes para a McLaren, que conseguiu se afastar mais da Red Bull na tabela de construtores.

"É uma grande conquista de pontos para nós, e sinto que aprendi algumas boas lições para o ano que vem também. No geral, estou razoavelmente feliz".

