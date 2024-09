O ex-piloto Ralf Schumacher acredita que Max Verstappen seguirá suas palavras com ações, sobre sua revolta contra punição por ter falado um palavrão em coletiva de imprensa do GP de Singapura da Fórmula 1. "Estou em uma fase da minha carreira em que não quero mais ter que lidar com esse tipo de coisa", disse Verstappen após o julgamento do escândalo do "silenciamento".

Em entrevista à Sky, Ralf disse: "Confio que Max vai parar se isso piorar, porque ele é simplesmente independente. Ele tem dinheiro suficiente. Ele já disse várias vezes que não ficará na F1 para sempre. Portanto, eu não descartaria essa possibilidade".

Mas será que Schumacher também pode imaginar um 'cabo-de-guerra' entre Verstappen e Mohammed bin Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA)? Afinal, foi Bin Sulayem quem pediu um "regulamento de linguagem" mais rigoroso antes de SIngapura, assim, deu início ao processo, que resultou na penalidade de "serviço comunitário" de Verstappen após a coletiva de imprensa.

Schumacher continua: "Ouvimos dizer que Max se sente injustiçado. Todos nós sabemos disso: você fica teimoso e diz 'Não, eu não aceito isso'. Mas não acho que ele tenha uma chance no final das contas".

"Por outro lado, eu não confiaria que Bin Sulayem fosse inteligente o suficiente para reverter a decisão e declará-la uma advertência. Portanto, se eu fosse Max, faria da necessidade uma virtude e escolheria meu projeto favorito e talvez ajudasse crianças ou uma causa apoiando-o. Então, acho que a vaca vai sair do gelo [o pior vai passar, em tradução não literal]".

Schumacher: Verstappen não pode perder de vista o Campeonato

Especialmente porque Verstappen está atualmente "lutando em várias frentes", porque a Red Bull não tem a tecnologia do RB20 sob controle e a luta pelo título do campeonato de pilotos contra Lando Norris, da McLaren está chegando ao fim. "Isso seria apenas uma distração", diz Schumacher. "Max precisa de sua concentração no carro".

Em suma, Verstappen tem muito a fazer no momento: Primeiro, o caso Horner no início do ano, depois a mudança do designer Adrian Newey, saindo da Red Bull para a Aston Martin e, em seguida, o "carro ruim", de acordo com Schumacher. "Muitas coisas se juntam e o campeonato escapa um pouco de suas mãos."

Com uma liderança atual de 52 pontos, Verstappen ainda tem uma grande vantagem na classificação geral da F1: ele poderia ficar sem pontos duas vezes nos GPs e ainda assim lideraria a classificação, independentemente dos resultados que Norris obtivesse nessas corridas.

É por isso que ele vê a situação do campeonato de forma "realista", diz Schumacher. "A McLaren é, de longe, o melhor carro, e agora todos os circuitos que se adequam à McLaren estão surgindo. Acho que Lando tem uma chance muito boa. O único problema é que as aposentadorias podem mudar drasticamente as coisas".

Mohammed bin Sulayem como Olaf Scholz

Ainda mais irritante, do ponto de vista de Verstappen, é o que aconteceu e se agravou no fim de semana de Singapura. No entanto, Schumacher culpa o presidente da FIA acima de tudo: "Ele está mais uma vez desempenhando um papel trágico em tudo isso. Em termos de comunicação, ele é como o nosso Olaf Scholz [primeiro-ministro da Alemanha], quase que se pode dizer. Ele não foi capaz de atender aos pilotos".

Se a FIA quisesse emitir novas regras, "então eu iria ao GPDA [sindicato dos pilotos] e à reunião dos pilotos e pegaria os pilotos e explicaria a eles por quê, por quê, por quê. Então, ele terá o apoio deles. Mostrar o Max dessa forma e penalizá-lo: uma advertência teria sido suficiente", diz o ex-piloto.

Mohammed bin Sulayem com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen

Foto: Motorsport Images

"Tenho que ser honesto: Bin Sulayem [é] um problema para mim porque ele mexeu com Susie Wolff, depois fez um enorme escândalo com a Liberty Media e, em seguida, fez comentários como esse novamente na festa de gala da FIA".

"Ele é uma figura infeliz. Ele busca publicidade onde quer que possa, sempre no topo do pódio. Eu recomendaria que a FIA pensasse em algo novo, porque o que está acontecendo não pode continuar a longo prazo".

Ralf Schumacher e a palavra com F

Schumacher conseguiu entender a abordagem real de bin Sulayem sobre o assunto: "É preciso ter um pouco de cuidado com a linguagem. Mas é claro que isso foi completamente mal comunicado", explica.

"A propósito, isso também aconteceu comigo em uma entrevista em 1997, exatamente com a mesma palavra. Na época, foi uma chuva de e-mails. Depois, tive que me desculpar oficialmente com a televisão britânica".

Ralf Schumacher com o irmão Michael Schumacher (à esquerda) na coletiva de imprensa da Fórmula 1 em 1997

Foto: Motorsport Images

"Eu não entendi nada disso. Nós não somos ingleses. E as pessoas ao meu redor, seja Eddie Jordan ou Gary Anderson, que construiu o carro na época, falavam assim o dia inteiro. Então, para mim, era uma linguagem coloquial."

"Depois da corrida, me perguntaram por que a corrida tinha sido tão ruim. Eu simplesmente disse: 'Nós nos f*** e não pensei em nada".

