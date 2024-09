F1: Piastri concorda em apoiar Norris por título mundial de 2024

Andrea Stella, chefe da McLaren, revelou que Oscar Piastri concordou em apoiar Lando Norris na busca pelo título mundial de 2024 da Fórmula 1 após discussões sobre as ordens de equipe em Monza.

A preferência pelo britânico só se aplicará em circunstâncias específicas e fará parte da tentativa da equipe de Woking de evitar batalhas contra as outras equipes.

Atualmente, Norris se provou ser o competidor mais próximo de Max Verstappen na classificação de pilotos. Os dois estão separados por 62 pontos atualmente, no entanto, o ritmo ruim da Red Bull tem dados mais oportunidades para o britânico.

A última vitória do tricampeão foi no GP da Espanha, em junho, após um início de temporada dominante por parte do holandês. A melhora da McLaren aconteceu inicialmente no GP de Miami, quando Norris venceu pela primeira vez na F1.

No momento, a diferença entre as duas equipes caiu para apenas oito pontos na tabela de construtores após a corrida de Monza, quando a McLaren colocou Piastri e Norris em segundo e terceiro no pódio.

Mesmo tendo o carro mais rápido, que ele usou para vencer o GP da Holanda também, Norris ainda não conseguiu 'neutralizar' Verstappen da maneira como já poderia ter feito. Grande parte do problema são as suas largadas ruins e estratégias precárias da McLaren, além disso, em duas ocasiões, o britânico foi atacado por Piastri.

Os dois eventos aconteceram durante o GP da Hungria, quando o piloto australiano ultrapassou Norris na largada e venceu a etapa, e em Monza, quando Piastri tomou a ponta após um movimento agressivo para cima do britânico.

A McLaren, portanto, saiu de Monza prometendo rever o que havia ocorrido em relação às suas candidaturas ao campeonato e, agora, em uma entrevista à BBC antes do GP do Azerbaijão deste fim de semana, Stella revelou que os resultados dessas discussões significam que a McLaren está oficialmente dando "parcialidade" em "nosso apoio ao Lando".

"Mas queremos fazer isso sem comprometer muito os nossos princípios", acrescentou.

"Nossos princípios são que o interesse da equipe sempre vem em primeiro lugar. Para nós, o espírito esportivo é importante na maneira geral como corremos. E queremos ser justos com os dois pilotos".

Stella ainda defendeu que a situação de Monza, quando Lando caiu para terceiro após a chicane, enquanto Oscar ficou com a ponta, à frente de Charles Leclerc, não pode voltar a se repetir.

"O que não queremos mais é ver uma situação como a de Monza, em que entramos em uma chicane P1 e P2 e saímos P1 e P3. Porque isso é um prejuízo para a equipe".

"Os interesses da equipe vêm em primeiro lugar e essas são as situações que, acima de tudo, precisamos corrigir porque, na verdade, a maneira como entramos na corrida em Monza deixou a porta aberta para essa situação".

Stella disse que suas conversas com os dois pilotos foram "muito colaborativas" e explicou:

"Mesmo quando eu disse ao Oscar: 'Você estaria disponível para abrir mão de uma vitória? Ele disse: 'É doloroso, mas se for a coisa certa a fazer agora, eu o farei'".

"Todos os pilotos são movidos pela vontade de vencer. Por isso, sempre fico muito impressionado com o nível de espírito de equipe, maturidade e colaboração que encontramos nesse período".

O Motorsport.com apurou que a nova situação é baseada em cada corrida e só se aplicará a determinadas situações, com a McLaren pronta para outra revisão após o fim de semana de Baku.

Se, por exemplo, Norris não diminuir a diferença para Verstappen consideravelmente durante o fim de semana, entende-se que a equipe pode concluir que Piastri não precisa mais apoiar seu companheiro de equipe na tentativa de ultrapassar o campeão mundial.

"Depois de Monza, [a McLaren tem] três objetivos: precisamos garantir que qualquer coisa que aconteça na pista não seja em detrimento da equipe", disse Stella.

"O segundo objetivo é como vencer os dois campeonatos, com os dois pilotos empenhados em ajudar. Mas o que não queremos fazer é vencer de forma imprudente".

"Esses são os três tópicos e eles definem a maneira como vamos correr em Baku. Isso será atualizado depois de Baku".

