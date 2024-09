Lewis Hamilton fez sua estreia na Fórmula 1 em 2007 e rapidamente conquistou seu primeiro título com a McLaren em 2008. No entanto, os anos seguintes foram um misto de emoções para o piloto e a equipe e, em 2012, o britânico decidiu que era hora de mudar.

À época, a Mercedes tinha apenas uma vitória durante as corridas, mas Hamilton decidiu apostar e assinou com os alemães. No final, ele conquistou seis de seus títulos com os flechas prateadas.

No entanto, quando a notícia inicial de seu contrato com a Mercedes foi divulgada, Hamilton enfrentou duras críticas dos haters na web. Agora, como convidado do podcast Performance People, ele fala sobre como a entrada no time alemão foi o momento mais importante de sua carreira.

"Na época, eu estava na Tailândia depois da corrida de Singapura e foi quando tomei a decisão. Eu estava muito determinado a mergulhar no desconhecido, independentemente do que as pessoas dissessem. Quase todo mundo me disse para ficar, mas segui meu instinto e, no final, foi a melhor coisa para mim".

Hamilton relembra que fazia parte de uma equipe campeã e a trocou por uma incerteza, mas acreditava no potencial dos alemães, apesar de ter demorado algumas temporadas para ver os resultados positivos em pista.

"Eu fazia parte de uma equipe campeã na McLaren que tinha uma história forte. É claro que a Mercedes era proprietária de metade da McLaren, portanto, a equipe era parcialmente deles, mas depois eles seguiram caminhos diferentes e entraram com seu próprio carro. Eles tentaram melhorar cada vez mais, mas não tiveram muito sucesso. Eles eram talvez a quinta ou sexta melhor equipe na época, então muitas vezes não marcavam pontos".

"Como eu era campeão mundial, as pessoas diziam coisas como 'essa é a pior decisão que se pode tomar, essa não é uma boa equipe, sua carreira acabou'. Todos os especialistas, a mídia, os fãs, todos diziam: 'Sua carreira acabou'. Depois, as coisas começaram a dar certo e, de repente, todos começaram a dizer que foi a melhor decisão de todos os tempos".

Agora, Hamilton atingiu mais um marco importante em sua carreira: assinar com a Ferrari após passar 12 anos com a Mercedes. No entanto, o piloto acredita que o momento de deixar as pistas se aproxima, apesar de desejar disputar o oitavo título.

