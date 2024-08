Sergio Pérez afirmou que rumores de movimentação na Red Bull eram "especulação". Em entrevista à mídia no retorno da pausa de verão da Fórmula 1 para o GP da Holanda, também disse que pausa foi positiva para recuperar sua forma ao volante do RB20.

"Foi principalmente pura especulação. Acho que a reunião não teve nada a ver com os pilotos. Foi tudo sobre o desempenho", comentou Pérez na coletiva de imprensa de quinta-feira em Zandvoort.

O piloto mexicano também comentou sobre o contrato de dois anos com a equipe austríaca: "Acho que já disse tudo o que tinha a dizer sobre especulação, e estou aqui totalmente comprometido com a equipe. Consegui um contrato para os próximos dois anos, e estou totalmente comprometido com a Red Bull, para mudar as coisas. E sim, já disse tudo o que tinha a dizer".

Pérez começou o campeonato de 2024 muito bem, com quatro pódios nas cinco primeiras corridas, mas depois teve uma grande queda de desempenho, da qual tentará sair no GP da Holanda, e afirmou que férias ajudaram no processo.

"Basicamente, fui embora e me desliguei. Mas sempre, quando você está nas férias de agosto, a parte de trás da mente está sempre em contato com os engenheiros e com o que está acontecendo", disse Checo sobre o período de descanso.

"Eu diria que tem sido uma pausa muito positiva para a Red Bull. Conseguimos descobrir muitas coisas. Acho que pelo menos sabemos onde estamos com o carro no momento. Sabe, houve uma ou duas atualizações que provavelmente nos levaram para o lado errado".

"Acho que, olhando para trás, a essa altura sabemos exatamente como o carro está funcionando, o que é muito bom, porque acho que não ficou tão claro nas últimas corridas. Se podemos consertar isso e voltar ao nível que tínhamos antes, isso é outra questão. Mas acho que, nesse sentido, é muito positivo", acrescentou.

Embora o piloto não espere ter encontrado uma solução mágica, ele acha que encontrará um carro mais ao seu gosto de pilotagem e um que possa aproveitar melhor.

"Acho que, especialmente com os problemas que tivemos, tenho me esforçado nesse sentido. Obviamente, não posso entrar em muitos detalhes, mas muitos dos meus problemas foram nessa direção. É difícil explicar a quantidade de detalhes, mas não é como se no início do ano eu fosse um piloto muito melhor do que sou agora, sabe".

'Então, certamente houve algumas coisas que não saíram do meu jeito que me prejudicaram mais, e provavelmente não estávamos tirando o máximo do carro nesse sentido", disse ele.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Apesar de ter usado o período de agosto para encontrar respostas, Pérez insistiu que as soluções podem levar tempo.

"Com certeza tentaremos muitas coisas para tentar consertar o problema. Definitivamente, há algo que tomamos na direção errada, mas obviamente não é tão fácil de consertar e não é tão rápido. Tudo leva tempo e, obviamente, com a falta de treinos que poderíamos enfrentar e os diferentes tipos de circuitos que estão por vir, não é tão simples assim", disse ele.

O mexicano acrescentou que a Red Bull terá que "fazer concessões" com o RB20 enquanto espera por atualizações para melhorar o comportamento do carro, mas indicou que o destaque para ele é o conhecimento que tem agora.

"Vamos nos comprometer um pouco aqui e ali, mas não estou muito preocupado. Acho que o mais importante para nós é que entendemos onde estamos em termos de problema, e então podemos partir daí", conclui.

