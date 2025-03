F1: Piastri lidera treino antes de quali em casa; Bortoleto é 11º

Aconteceu ainda na noite brasileira o terceiro treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1, a etapa de abertura do campeonaro de 2025.

Oscar Piastri foi o mais rápido, com 1min15s921. Ele foi seguido por George Russell, da Mercedes, apenas 0s039 mais lento. Max Verstappen chegou a liderar e foi o terceiro, à frente de Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, que fechou o top 5.

Gabriel Bortoleto foi o 11º, com o tempo de 1min16s707. O brasileiro 'venceu' o duelo interno da Sauber, já que Nico Hulkenberg foi apenas o 16º colocado, quatro décimos mais lento.

O Treino

A sessão começou agitada, com o acidente de Oliver Bearman nos primeiros minutos. O piloto da Haas freou na grama antes da curva 11, perdeu o controle e ficou atolado na brita na sequência, trazendo a bandeira vermelha.

O treino recomeçou com 49 minutos para o final e apenas Doohan e Ocon haviam feito volta rápida. Verstappen subiu para a P1 com 1min17s632, com pneus macios.

Bortoleto foi para a pista logo depois, fazendo a quarta melhor marca, 1min18s824. Piastri tomou a ponta de Verstappen, com 1min17s298.

Mas o tetracampeão retomou a ponta com 1min16s646, com 25 minutos decorridos. Em seguida, Bortoleto foi para a quinta posição, a 0s802 da marca do líder.

Na metade da sessão, Verstappen liderava e Antonelli era o segundo colocado, a 0s224 do holandês, seguido por Piastri, Leclerc er Norris.

A dupla da Williams se mostrou bem, com Albon e Sainz chegando a ocupar a P2 e P3, respectivamente, com pneus duros. Mais tarde, eles foram superados pela dupla da Ferrari, Leclerc e Hamilton, com macios.

Faltando 22 minutos, Russell assumiu a liderança, com 1min16s402, com macios. Norris tentou dar o troco, mas ficou com a segunda posição, a 0s195 de seu compatriota.

Albon voltava a surpreender e reocupava a P2, a 0s106 de Norris.

Com 15 miutos para o fim, Verstappen reaparecia, liderando com 1min16s002, sendo o mais rápido nos dois primeiros setores. Enquanto isso, Bortoleto chegava ao nono lugar, a 0s705 do tempo do holandês.

Piastri fazia a alegria dos torcedores, com 1min15s921, roubando a ponta de Verstappen, quando restavam nove minutos para o término.

Russell tirava a segunda colocação de Verstappen nos minutos finais, ficando a 0s039 do líder.

O treino de classificação para o GP da Austrália acontece às 2h, horário de Brasília.

Resultado

Pos Nº piloto equipe Tempo dif voltas 1 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:15.921 15 2 63 George Russell Mercedes 1:15.960 +0.039s 16 3 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:16.002 +0.081s 17 4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:16.188 +0.267s 21 5 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:16.206 +0.285s 19 6 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:16.252 +0.331s 22 7 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:16.258 +0.337s 20 8 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.378 +0.457s 20 9 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls Honda RBPT 1:16.455 +0.534s 16 10 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:16.597 +0.676s 19 11 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:16.707 +0.786s 17 12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:16.719 +0.798s 21 13 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:16.732 +0.811s 17 14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:16.948 +1.027s 21 15 7 Jack Doohan Alpine Renault 1:16.993 +1.072s 17 16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:17.146 +1.225s 14 17 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.270 +1.349s 21 18 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:17.373 +1.452s 17 19 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 2 20 30 Liam Lawson Red Bull Racing Honda RBPT 2

