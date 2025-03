O primeiro fim de semana de Liam Lawson com a Red Bull na Fórmula 1 teve um início instável. Ele encerrou a sexta-feira apenas como o 17º mais rápido dos 19 pilotos que participaram - e mais de meio segundo mais lento do que o companheiro Max Verstappen no mesmo composto de pneu macio. Mas o chefe Christian Horner saiu em defesa do neozelandês.

"Confortável, mas muito lento", disse o piloto à Sky Sports F1. "Obviamente, temos muito trabalho a fazer durante a noite".

Em um TL1 interrompido pelo acidente de Oliver Bearman com a Haas, Lawson foi o 16º mais rápido, enquanto Verstappen foi o quinto, mais de sete décimos de segundo mais rápido. Os dois pilotos da Red Bull tiveram dificuldades com a falta de aderência e não com o equilíbrio, pois o RB21, apesar de uma atualização substancial que incluiu um novo assoalho, não conseguiu "ligar" os quatro pneus, principalmente nos primeiros e últimos setores.

Horner foi rápido em apontar que Lawson não tem experiência específica na pista, já que seu tempo na F2 foi anterior à chegada do campeonato na preliminar do GP da Austrália em 2023. Por outro lado, o novato da Racing Bulls, Isack Hadjar - que correu na F2 em 2023 e 2024 - foi o sexto mais rápido no TL2 e ficou a apenas dois décimos do companheiro de equipe Yuki Tsunoda.

"Para Liam, é um grande passo", disse Horner à Sky Sports F1. "Ser o companheiro de equipe de Max é provavelmente a tarefa mais difícil da F1. Mas ele tem a aptidão mental e a força de caráter para lidar com isso".

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ele nunca esteve aqui antes, acho que é o único piloto do grid que ainda não deu algumas voltas neste circuito. Mas ele está se adaptando e está dando um feedback muito bom, está se adaptando bem. Veremos isso nas próximas corridas".

Talvez o mais preocupante para Lawson e para a Red Bull seja o fato de que as razões para seu déficit de desempenho não são imediatamente óbvias - além disso, a diferença provavelmente seria maior se Verstappen tivesse conseguido uma volta livre durante suas simulações de qualificação.

"Acho que se soubéssemos disso, também saberíamos como consertar", disse Lawson. "O equilíbrio não estava completamente fora", acrescentou Verstappen. "Não havia problemas graves ou grandes, mas de alguma forma a aderência não estava funcionando".

"Isso significa que não estamos muito bem no momento".

