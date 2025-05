A Fórmula 1 abriu na tarde desta sexta-feira as atividades para o GP de Miami, sexta etapa da temporada 2025, que traz também a segunda de seis corridas sprints do ano. E, por se tratar de um fim de semana com duas corridas, o dia abriu com o treino livre único. Em uma sessão movimentada do início ao fim, até o acionamento da bandeira vermelha, Oscar Piastri foi o mais rápido, com Charles Leclerc e Max Verstappen no top 3.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Alex Albon, Isack Hadjar, George Russell, Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli e Fernando Alonso. Gabriel Bortoleto foi o 15º, conseguindo completar sua volta rápida segundos antes da bandeira vermelha.

A sessão já começou com a pista movimentada. Por se tratar de um fim de semana com corrida sprint, pilotos e equipes tinham apenas esta sessão para fazerem os testes e ajustes do carro antes da primeira parte competitiva da etapa: a classificação para a sprint, que será realizada ainda nesta sexta-feira.

Na primeira meia-hora de treino livre, os pilotos apostaram, em sua maioria, nos pneus médios. A Mercedes fazia uma dobradinha com 30min para o fim. Russell liderava com 01min28s058, apenas 0s169 à frente de Antonelli. Sainz vinha em terceiro, a 0s253, com Piastri (+0s284) e Norris (+0s333) fechando o top 5.

Verstappen ocupava a sétima posição, com Hamilton e Leclerc em nono e décimo, respectivamente. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vinha em 20º, a 2s083. Seu companheiro de Sauber, Hulkenberg, era o 19º, a 1s692, mas já tendo feito voltas com o pneu macio.

Os pneus macios começaram a dar as caras com apenas 10min para o fim da sessão, e Sainz foi o primeiro a pular para a ponta com o composto vermelho, com 01min27s678.

Mas, em plena simulação de classificação, uma bandeira vermelha interrompeu os planos de todos após Bearman bater e ficar parado na pista.

No final, Oscar Piastri foi o mais rápido, com um tempo de 01min27s128. Charles Leclerc foi o segundo a 0s356, com Max Verstappen fechando o top 3 a 0s430. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Alex Albon, Isack Hadjar, George Russell, Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli e Fernando Alonso. Gabriel Bortoleto foi o 15º, conseguindo completar sua volta rápida segundos antes da bandeira vermelha.

A Fórmula 1 volta à pista de Miami mais uma vez nesta sexta-feira. Às 17h30 acontece a classificação sprint, de menor duração que a tradicional, e que define o grid de largada para a prova de curta duração do sábado. A sessão tem transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube. Não perca!

