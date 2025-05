Fórmula 1 estende contrato com GP de Miami até 2041

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira que assinou uma nova extensão de contrato de 10 anos com os organizadores do GP de Miami, mantendo a corrida no calendário até pelo menos 2041.

O novo acordo foi anunciado na sexta-feira, antes da corrida deste fim de semana, pelo CEO da F1, Stefano Domenicali, e por Tom Garfinkel, sócio-diretor da etapa, bem como pelo CEO do Miami Dolphins e do Hard Rock Stadium, o local em torno do Autódromo de Miami.

Miami se juntou à F1 em 2022 como a segunda corrida dos EUA no calendário, ao lado do GP dos Estados Unidos em Austin, e desde então ambos receberam também a companhia do GP de Las Vegas, etapa organizada pela própria F1.

O novo acordo está levando Miami ao acordo mais longo de todas as corridas do calendário, sinalizando sua crescente estatura, já que a proprietária da F1, Liberty Media, pretende conquistar ainda mais o mercado dos EUA.

"Em apenas três anos, o GP de Miami se estabeleceu como um dos mais importantes e espetaculares eventos de nosso calendário, um exemplo extraordinário de qualidade e visão que realmente representa o espírito e a ambição da F1 nos EUA", disse Domenicali. "Estender esse acordo até 2041 é um marco estratégico de grande importância, que fortalece nossa presença no país e consolida nossa ligação com os fãs daqui, que segue crescendo constantemente como nunca antes visto".

A F1 alega que a prova já gerou mais de um bilhão de dólares em impacto econômico para a cidade em seus três primeiros anos. No ano passado, o evento atraiu mais de 275 mil fãs ao longo do fim de semana, que terminou com a primeira vitória de Lando Norris.

"Garantir uma extensão de 10 anos com a F1 até 2041 é um marco extraordinário para nós da South Florida Motorsports, e um testamento do nosso trabalho árduo, a força de nossos parceiros, o apoio da comunidade e o crescimento do esporte nos EUA", disse Garfinkel.

