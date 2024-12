Em 2024, Max Verstappen conquistou o tetracampeonato na Fórmula 1, no entanto, nada foi tão simples quanto parecia no início da temporada e o piloto teve que lutar mais do que achava que seria necessário.

Em entrevista ao De Telegraaf, o holandês acusou outras equipes de utilizarem 'truques' ao longo do ano para se beneficiarem e conseguirem disputar com o pelotão da frente.

"Quando a situação estava muito instável na equipe, ainda tínhamos o carro mais rápido. Felizmente. Caso contrário, teria sido muito mais difícil para todos", revelou Verstappen em conversa com o De Telegraaf. "Desde a corrida de Miami, houve pouquíssimas corridas em que eu tive o carro mais rápido".

Apesar disso, Verstappen se manteve firme nessa difícil fase de meio de temporada e até venceu mais algumas corridas, como os GPs do Canadá e da Espanha.

"Ganhei muito com minha experiência neste ano. Manter a calma, não forçar a barra, comunicar-se bem com a equipe e continuar trabalhando duro. Para mim, essa é a essência".

Verstappen também se manteve calmo em meio a todo o tumulto na equipe, falando com veemência apenas em determinados momentos, por exemplo, quando o futuro de Helmut Marko estava em jogo.

"Acho que disse claramente o que pensava sobre o assunto. Também acho que foi importante ter dito isso na época. Eu também estava falando sério. Não foi um blefe. Eles também sabem disso dentro da equipe. Se eu tinha alguma dúvida sobre meu futuro na Red Bull naquela época? Bem, a sensação não era de 100%. Havia muita coisa acontecendo. Mas, por outro lado, também não acho que, se algo der errado, você possa dizer imediatamente: estou indo embora. Não sou assim".

A Red Bull e a McLaren trocaram algumas farpas ao longo da temporada, com uma acusando a outra de truques para se beneficiarem nas corridas. Para Verstappen, algumas equipes conseguiram burlar as regras e alcançar seus objetivos.

No entanto, para o piloto, nenhum dos times jamais irá admitir a 'malandragem'. O mais recente caso aconteceu ao fim da temporada, com a McLaren sendo acusada de utilizar água no interior dos pneus para resfriamento.

"As coisas aconteceram em segundo plano, o que fez com que não tivéssemos nenhuma chance em determinadas corridas. Eu sei disso com certeza, mas ninguém jamais admitirá isso".

