F1 - Piastri sobre vitória em Baku: "Foi um trabalho árduo"

Oscar Piastri conquistou segunda vitória da carreira na Fórmula 1 no GP do Azerbaijão e disse, em entrevista pós-corrida, que conquista em Baku "foi um trabalho árduo". Etapa foi marcada por boa defesa de posição do piloto da McLaren contra Charles Leclerc e por acidente entre Carlos Sainz e Sergio Pérez.

Sobre o começo da corrida, Piastri disse que tentou chegar na liderança, mas que o carro não estava conseguindo performance: "Tentei no início da corrida chegar na frente, mas quando saí do DRS, simplesmente não tinha ritmo".

"Depois da parada, vi que estávamos bem próximos novamente e senti que tínhamos um pouco mais de aderência", disse o piloto australiano, quando voltou de pneus duros do pit stop. "Eu tinha que tentar, porque sabia que, se não conseguisse passar no início da sessão, nunca conseguiria".

Piastri continua, sobre quando conseguiu ultrapassar o piloto monegasco: "Por isso, dei uma grande arrancada, mas consegui passar e me mantive firme nas 35 voltas seguintes. Então, sim, as últimas duas voltas, depois que ele [Leclerc] saiu do DRS, foram um pouco mais tranquilas".

"Mas não existe uma volta relaxante por aqui. Portanto, foi um trabalho árduo, mas não, acho que foi definitivamente uma das minhas melhores corridas da minha carreira", concluiu sobre própria performance em Baku.

