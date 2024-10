A Haas anunciou uma parceria técnica com a Toyota Gazoo Racing, a divisão de automobilismo da fabricante japonesa.

O acordo fará com que a Toyota, que se tornará a "Parceira Técnica Oficial" da Haas na Fórmula 1, se junte à operação de propriedade americana em um relacionamento em que compartilharão conhecimento e recursos.

A Toyota Gazoo Racing fornecerá serviços de design, técnicos e de fabricação para a equipe, enquanto a Haas oferecerá sua própria experiência e benefícios comerciais em troca.

Mais detalhes sobre as áreas específicas onde a Toyota e a Haas trabalharão juntas devem ser revelados em uma coletiva de imprensa que acontecerá no Japão nesta sexta-feira.

A Toyota Gazoo Racing atualmente compete no Campeonato Mundial de Rally (WRC), no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e no Campeonato Mundial de Rally-Raid, além da Stock Car.

Sua base europeia é Colônia, que tem dois túneis de vento e foi a fábrica original da equipe de F1 da Toyota que competiu de 2002 a 2009, antes de abandonar a categoria após não vencer.

Como parte do acordo, a partir do GP dos Estados Unidos no próximo fim de semana, a marca da Toyota Gazoo Racing aparecerá nos carros Haas F1 pilotados por Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, que vem trabalhando no acordo há vários meses, acredita que foi um momento significativo para sua equipe, pois tenta subir no grid.

"Estou muito animado que a MoneyGram Haas F1 Team e a Toyota Gazoo Racing se uniram para entrar nessa parceria técnica", disse ele.

"Ter um líder mundial no setor automotivo apoiando e trabalhando ao lado de nossa organização, enquanto busca desenvolver e acelerar sua própria expertise técnica e de engenharia - é simplesmente uma parceria com benefícios óbvios para ambos os lados.

“A capacidade de aproveitar os recursos e a base de conhecimento disponíveis na Toyota Gazoo Racing, ao mesmo tempo em que se beneficia de seus processos técnicos e de fabricação, será fundamental para nosso próprio desenvolvimento e nosso claro desejo de aumentar ainda mais nossa competitividade na F1.

“Em troca, oferecemos uma plataforma para a Toyota Gazoo Racing utilizar totalmente e, posteriormente, avançar suas capacidades de engenharia interna.”

Komatsu disse que a parceria com a Toyota recebeu a bênção de sua parceira de longa data, a Ferrari, que fornece ao esquadrão motores, caixas de câmbio e outras peças. No início deste ano, a Haas também estendeu seu acordo para usar o túnel de vento da Ferrari em Maranello.

Ele acrescentou: "Estou naturalmente satisfeito por termos tido o apoio de pessoas como a F1 e nossa parceira de longa data, a Scuderia Ferrari — com quem anunciamos nossa continuação no início da temporada, na formação desta nova parceria técnica — projetada para alcançar sucesso contínuo em nossos esforços de F1."

O presidente da Toyota Gazoo, Tomoya Takahashi, acredita que o acordo beneficiaria o desenvolvimento de sua empresa.

"Ao competir ao lado da MoneyGram Haas F1 Team no auge do automobilismo, pretendemos cultivar pilotos, engenheiros e mecânicos, ao mesmo tempo em que fortalecemos as capacidades da MoneyGram Haas F1 Team e da Toyota Gazoo Racing", disse ele. "E desejamos contribuir para o automobilismo e a indústria automotiva."

