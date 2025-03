Bicampeão mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, não se mostrou contente após terminar a sexta-feira de treinos livres para o GP da Austrália somente na 13ª posição em Melbourne.

Questionado sobre as sessões pelo canal oficial da F1, o asturiano respondeu: “Vim porque sou obrigado, mas não há realmente nada para falar [sobre]. Serão 24 sextas-feiras como agora então, podem perguntar qualquer coisa que eu não vou responder nada".

“Preciso rever tudo agora com minha equipe e discutir em particular o que fizemos hoje. Demos voltas, o carro anda, o motor está vivo, os freios estão bons, a caixa de câmbio está mudando as marchas para cima e para baixo, então estamos bem", disse o enigmático Alonso.

Fernando tem contrato com a Aston Martin até o final da temporada 2026, a primeira da nova era de regras da categoria, quando a equipe britânica de Silverstone terá unidades de potência da Honda e o carro projetado pelo inglês Adrian Newey, engenheiro de elite contratado junto à Red Bull.

F1 ao vivo: LECLERC BATE PIASTRI e LIDERA TLs na Austrália; BORTOLETO 18º, Lewis 5º, MAX ATRÁS DA RB

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!