No TL1 do GP da Austrália, Lewis Hamilton foi apenas o 12°, enquanto Charles Leclerc teve o terceiro melhor tempo. Horas mais tarde, o heptacampeão subiu para a quinta colocação, mas a Ferrari do monegasco liderou a sessão de Fórmula 1.

A diferença entre os pilotos foi de 0,42s e o britânico não conseguiu superar as duas McLarens, como Leclerc fez.

Em entrevista à F1 TV após o TL2, Hamilton disse que seu primeiro dia de pilotagem para a equipe de Maranello em um fim de semana de corrida oficial da F1 foi "incrível estar em uma Ferrari aqui" depois de uma "preparação super empolgante para esta semana".

"Honestamente, o carro parecia muito diferente do que eu já havia experimentado ao vir para esta pista", acrescentou. "Por isso, foi necessário um pouco de adaptação no TL1.

"O TL2 está definitivamente um pouco melhor, mas estamos apenas começando. Mas estamos construindo lentamente e ficando um pouco mais rápidos, pouco a pouco".

Quando perguntado a esclarecer o que queria dizer sobre as diferenças no SF-25 que estava sentindo em relação ao pacote da Mercedes que usou até o final de 2024, Hamilton disse: "Simplesmente diferente. Muito diferente".

"Mas o carro não está ruim nem nada. Ele apenas exige uma maneira diferente de pilotar. Então, [estou] ajustando meu estilo de pilotagem pouco a pouco, mas gostando de pilotar".

O estilo de direção de Hamilton consistia anteriormente em dois elementos importantes.

Um deles era manter a estabilidade de frenagem ao pressionar o pedal muito tarde, o que significava manter o carro no limite da subrotação na entrada da curva, ao mesmo tempo em que ele também colocava muita energia nos pneus dianteiros por meio de muitos movimentos minúsculos à medida que a curva avançava - tudo isso se combina para deixar o carro se movendo consideravelmente na traseira.

Historicamente, Hamilton tem conseguido conviver com esse movimento da traseira e, como resultado, manter uma alta velocidade nas curvas.

Ele disse no final dos testes de pré-temporada no Bahrein que "ainda faltava muito" em termos de seu processo de adaptação da Mercedes para a Ferrari, o que parece estar continuando.

Leclerc, por sua vez, utiliza uma abordagem de dois estágios em seu estilo de pilotagem que pode ser descrito como "pequena curva, grande curva" - especialmente em curvas de velocidade média e baixa - que ajuda a reduzir a subviragem.

Isso também ajuda na entrada da frenagem durante os estágios finais da aproximação da curva, mas seu estilo ao volante é, em geral, muito mais suave do que o de Hamilton.

"Honestamente, fizemos um bom trabalho de preparação porque a sensação com o carro era boa", disse Leclerc sobre seu trabalho e o da Ferrari em Melbourne na sexta-feira.

"Obviamente, há coisas que precisamos melhorar, como sempre, e ainda não estou muito satisfeito com o equilíbrio, mas estamos em uma posição muito melhor em comparação com os testes do Bahrein. Ainda há algum desempenho a ser encontrado, mas isso é o mesmo para todos no paddock".

"Esses carros são muito novos para todos. Por isso, é preciso forçá-los para entender exatamente onde está o limite. Mas foi um primeiro dia sólido. Agora temos que esperar e ver como será amanhã, quando forçaremos um pouco mais".

