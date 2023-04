Carregar reprodutor de áudio

Atual bicampeão mundial consecutivo da Fórmula 1 e líder da temporada 2023 da categoria, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, cravou a pole e larga da primeira posição no GP da Austrália, a terceira de 23 etapas da F1 neste ano. O holandês, porém, enfrentou um problema no quali.

Isso porque Verstappen reclamou com a equipe via rádio, já nos estágios finais da sessão qualificatória de Melbourne, sobre problemas na redução de marcha e nas baterias, algo já 'acusado' pelo competidor da Holanda nas etapas anteriores deste ano, no Bahrein e na Arábia Saudita.

Questionado sobre o assunto após a classificação no circuito de rua de Albert Park, Verstappen respondeu: “A gente acaba consertando isso e vamos continuar bem. Estou com um bom carro para a corrida, ainda que seja difícil atingir as temperaturas dos pneus, mas será uma prova interessante".

"Eu já estive no pódio aqui, mas dessa vez quero estar em um lugar diferente", afirmou o piloto da Red Bull, que nunca venceu o GP da Austrália. O holandês também falou sobre a volta que garantiu sua pole position em Melbourne.

“A última volta foi muito boa. Durante todo o fim de semana foi bem difícil de colocar os pneus na temperatura ideal, mas deu certo e eu estou feliz com a volta e por estar na pole. Então, espero muito para domingo", voltando a destacar o desafio relativo aos compostos em Albert Park.

Grid do GP da Austrália de F1

