F1: Por que Mercedes evitou reformulação no W13 apesar de dificuldades iniciais

A Mercedes não conseguiu desafiar, de forma regular, a Red Bull e a Ferrari na frente do pelotão durante a primeira metade da temporada 2022 da Fórmula 1, enquanto lutava com seu W13. Mas, mesmo assim, preferiu não 'renovar' o conceito do carro pois acreditava que seguir os outros projetos "só os levaria até certo ponto".

A equipe optou por uma rota de design diferente em comparação com o restante do grid, utilizando uma solução de sidepod 'ultra fina' que foi apelidada de 'zeropod' quando estreou nos testes do Bahrein. À medida em que a temporada avançava, a Mercedes ganhou uma melhor compreensão do seu carro e dos problemas que enfrentou, abrindo caminho para George Russell conquistar a pole na Hungria no fim de julho.

O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, explicou que a equipe "não queria seguir o caminho de apenas copiar o carro mais rápido que poderíamos ver", no lugar de ter uma visão a longo prazo com seu conceito de carro.

"Quando você olha para o futuro a longo prazo como uma equipe, por meio de um conjunto de regulamentos, se você não o entende, copiar só te levará até um certo ponto", disse Shovlin ao Motorsport.com.

"Os elementos mais sensíveis da aerodinâmica do carro existem por baixo dele. Então, a parte que você menos consegue copiar é a parte mais importante de qualquer maneira.

"Eu diria que o conceito estreito do corpo do carro foi provavelmente um ponto de discussão muito maior na mídia que dentro da equipe.

"Mas não estávamos nos agarrando a isso por qualquer tipo de afeição por nossas próprias ideias."

Shovlin disse que os problemas enfrentados pela Mercedes "não teriam sido resolvidos mudando a carroceria com pressa" e seguindo outras rotas de design para este ano, principalmente devido à pressão do teto orçamentário.

"Precisamos ser muito cuidadosos sobre onde estamos, onde estamos gastando esse recurso e o que não queríamos fazer era embarcar em um projeto que pode levar de quatro a seis semanas para ser entregue", disse Shovlin.

"Queríamos ir passo a passo e verificar: o que estamos fazendo no carro faz sentido com todas as nossas ferramentas e todas as nossas expectativas?

"Porque estávamos quase andando na ponta dos pés nos primeiros passos do desenvolvimento, apenas para ver se poderíamos fazer uma mudança no carro e obter o efeito esperado, no lugar de colocar todas as nossas esperanças para algo que parece fisicamente diferente e que pode, de repente, nos impulsionar para cima no grid."

A Mercedes não descartou mudar o conceito do carro para o próximo ano e seguir uma rota de design no estilo Red Bull, já que a maioria das equipes optou por sua solução de sidepod.

O chefe da equipe, Toto Wolff, disse que a Mercedes "não tem preferência específica" sobre o conceito que segue, mas que a questão é simplesmente "ter o carro mais rápido".

“Nós nunca copiaremos ninguém, mas podemos ver coisas em outros carros que consideramos melhores”, disse Wolff ao Motorsport.com.

"Assim, essas questões fundamentais estão sendo discutidas no momento e serão respondidas até setembro."

