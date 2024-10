F1: Por que Newey ainda trabalhará com Red Bull em 2025

1° de março de 2025 é um dia importante para a Aston Martin, isso porque Adrian Newey começará em seu argo de Diretor Técnico na equipe de Fórmula 1. Porém, isso não significa que o britânico trabalhará exclusivamente com a equipe de Silverstone.

Em entrevista ao podcast High Performance, Newey explica que continuará exercendo suas funções no projeto do hyper carro RB17 da Red Bull, no qual desempenha papel fundamental no desenvolvimento.

"Será mais uma questão de comunicação com as pessoas por meio de videoconferências e e-mails. E também estarei envolvido quando os primeiros test-drives do carro acontecerem no verão".

Para Adrian, o RB17 é um projeto que ele gosta "imensamente" por ser algo completamente diferente de tudo que já fez na F1.

"É simplesmente algo diferente da F1, mesmo que seja baseado nos mesmos princípios e no que aprendi na F1. Mas a aplicação disso é completamente diferente".

Detalhes do Red Bull RB17 de Adrian Newey

A Red Bull deu muita liberdade para Newey projetar o novo carro esportivo. Desta maneira, o resultado é um veículo que foi completamente desenvolvido para ser usado em pistas de corrida.

O RB17 é movido por um motor de combustão V10 de 4,5 litros da Cosworth, que fornece cerca de 1.000 hp. Outros 200 hp são fornecidos por um acionamento elétrico auxiliar. Isso resulta em uma potência de sistema de 1.200 hp com um peso total de cerca de 900 quilogramas. E, ao contrário da F1, o carro esportivo tem suspensão ativa, o que significa que ele pode adaptar seu chassi às curvas.

A Red Bull só construirá um total de 50 carros modelo RB17, a um preço equivalente a uns bons seis milhões de euros cada, quase 36 milhões de reais.

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!