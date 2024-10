A Mercedes pode ainda estar buscando respostas sobre os atuais carros de efeito-solo da Fórmula 1, mas não tem interesse em descartar a próxima temporada para se antecipar à nova era de regras de 2026.

A fabricante alemã teve uma temporada de montanha-russa; tendo começado com o pé atrás, conseguiu uma série de vitórias antes da pausa de agosto, mas desde então suas performances voltaram a cair nas últimas corridas.

E, como ainda está tentando recuperar o atraso em relação à equipe ultraconsistente da McLaren, é óbvia a tentação de desistir de fechar essa lacuna para o próximo ano em favor de fazer um esforço antecipado para se antecipar aos novos regulamentos que estão chegando para 2026.

No entanto, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, diz que a equipe tem objetivos claros de conquistar vitórias em todas as temporadas - portanto, não há dúvida de que ela fará o máximo possível para 2025.

"Esse é o cerne da questão todos os anos e, especialmente quando há uma mudança regulatória tão grande, você vai se comprometer em um ano ou no outro?", disse Wolff, em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

"Mas eu gostaria de seguir o lema de Niki [Lauda], quando perguntado. 'Você prefere ganhar este ou o próximo? E ele responde: 'Os dois'".

"Às vezes é muito menos complexo do que se pensa. Provavelmente, a transição das pessoas e da capacidade para os regulamentos de 2026 acontecerá um pouco mais cedo do que aconteceria com os regulamentos estáveis, mas não será algo que mudará o jogo".

"Ninguém vai desligar as máquinas em janeiro, a menos que você realmente não esteja em lugar nenhum. Mas não há nada a ganhar, porque entre o P10 e o P7 não faz diferença para nós. Estamos lutando por vitórias e pódios, e não podemos descartar isso".

Confusão no carro atual

A determinação da Mercedes em continuar fazendo tudo o que pode com as regras atuais ocorre apesar de, às vezes, ela estar se perguntando o que faz as coisas funcionarem. Wolff explicou que a forma flutuante das principais equipes da F1 era muito difícil de entender.

"Essa variação de desempenho de uma corrida para outra, ou ao longo de algumas corridas, é muito difícil de computar, porque o que parece ser um carro inalterado pode passar de vencedor de corrida para P6", disse.

"A única equipe que não é vítima disso é a McLaren, que, na minha opinião, tem uma base tão sólida e uma janela menos estreita do que todos nós, que consegue manter o desempenho estável.

"Todos os outros oscilam entre a exuberância e a depressão. Antes da pausa, todo mundo descartou a Ferrari. Mas eles voltaram muito fortes".

"Antes da pausa, era a Mercedes que era a equipe liderando, e hoje claramente não é mais. Portanto, é tão complicado identificar os contribuintes para o desempenho que, às vezes, até mesmo as pessoas mais inteligentes se perdem".

Ao ser questionado sobre sua melhor suposição a respeito do motivo pelo qual o desempenho do carro varia tanto, Wolff disse: "Antes da pausa de agosto, sabíamos muito bem de onde vinha o desempenho. E hoje estamos menos, porque o que todo mundo parece descobrir é que mais downforce nem sempre se traduz em melhor tempo de volta".

"Essa não é a notícia sensacionalista do século, mas é a interação entre pista, temperaturas, pneus, equilíbrio, aerodinâmica e impulso do piloto, tantas variáveis que, se você tiver todos os fatores em uma linha, será rápido".

"E se houver apenas um fator que esteja fora da linha, a situação pode ficar rapidamente muito ruim".

Obtendo respostas

A incerteza em relação a encontrar os elementos para obter uma forma consistente de vencer corridas significa que é fundamental que a Mercedes aprenda o máximo possível durante o restante desta temporada para estar bem preparada para o próximo ano.

Wolff vê grande valor no fato de saber que o W15 venceu corridas, portanto, não é um fracasso na F1.

"Cada sessão agora é, de certa forma, interessante, porque podemos comparar com as boas corridas", disse ele.

"Podemos ver o que há de diferente no carro, o que há de diferente na pista, o que aconteceu com os pneus e tudo isso. Não é que não saibamos que esse carro tem ritmo. Ele é um vencedor de corrida".

E, embora a Mercedes tenha desfrutado de uma série de vitórias em corridas nesta temporada, o que sugere que ela está começando a tirar o máximo proveito dos regulamentos atuais, Wolff diz que a diferença para a frente ainda é muito grande.

"O objetivo que estabelecemos para nós mesmos todos os anos é vencer corridas", disse ele. "Ganhamos três - duas foram por mérito".

"Portanto, pode-se dizer que, desse ponto de vista, estamos atendendo a certas expectativas. Mas se olharmos para toda a temporada, não estamos".

"Está extremamente apertado agora, entre quatro equipes, que são oito carros. E, infelizmente, devido à falta de desempenho, DNFs, a diferença para a equipe líder é muito grande. Portanto, estamos em uma posição no campeonato de construtores que não é nada satisfatória".

