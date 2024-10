F1 - Marko: Pérez está longe de estar seguro na Red Bull

Antes que o desempenho da equipe caísse no meio da temporada de 2024, a diferença entre Sergio Pérez e Max Verstappen era tão grande que a Red Bull estava pensando seriamente em dispensá-lo com efeito imediato.

O mexicano, no entanto, sobreviveu à pausa de agosto da Fórmula 1, embora Joe Saward tenha afirmado, há poucos dias, que Pérez poderia, de fato, anunciar sua aposentadoria no GP do México no final do mês.

O piloto de 34 anos rebateu, respondendo a um tweet postado pelo jornalista no X, antigo twitter, com um meme do filme Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio, que estrela o filme, gritando "Eu não vou a lugar nenhum!"

No entanto, também nos últimos dias, Christian Horner, chefe da Red Bull, e Helmut Marko, consultor-chefe e voz forte da equipe, reiteraram que não há garantia de que Pérez concluirá seu contrato, que vai até o final de 2026.

Marko falou ao portal alemão Sport.de:"Na F1, só há garantia se você tiver um desempenho adequado. Todos nós sabemos que Checo tem suas flutuações, especialmente quando o carro muda repentinamente, ele precisa de mais tempo para se adaptar".

O 'chefão' admite abertamente que a dupla de pilotos da McLaren é melhor do que a da Red Bull: "Esse é certamente um dos fatores pelos quais a McLaren é mais forte do que nós no momento em termos de seus pilotos. Em termos de velocidade, Pérez a tem, só que ele tem flutuações cada vez mais erráticas".

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!