O ex-piloto da Ferrari, Felipe Massa, criticou a penalidade da FIA pelo incidente com palavrões de Max Verstappen no GP de Singapura da Fórmula 1, dizendo que Verstappen não passou dos limites.

Massa afirmou, ao portal britânico RacingNews365, que existe um limite para falas, mas que o piloto holandês não quebrou essa barreira: "Na vida e no esporte, há um limite para o que você pode dizer, mas não acho que Max [Verstappen] tenha passado dos limites".

Sobre o que tal pena pode atrapalhar a F1, Massa afirma que isso pode perder aspectos do entretenimento: "Essa penalidade é demais, o esporte não deve perder alguns momentos divertidos e loucos".



"No futebol também, os jogadores reagem após uma entrada feia, às vezes isso faz parte do esporte. Esse pênalti contra Max não foi legal", conclui.

