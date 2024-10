No mês passado, Adrian Newey anunciou seu contrato com a Aston Martin como sócio-gerente técnico a partir de 2025. A parceira marca uma nova fase para a equipe de Fórmula 1, porém, Lawrance Stroll não era o único na disputa pelo 'mago' da Red Bull.

Desde que anunciou sua saída do time de Milton Keynes, o engenheiro foi relacionado em discussões com McLaren, mas, principalmente, com a Ferrari, que seria a melhor opção para Newey.

No entanto, os boatos são que a Ferrari não estava disposta a entrar em uma verdadeira disputa por Adrian e Fred Vasseur, chefe dos italianos, não estava pronto para aceitar algumas exigências feitas pelo britânico.

Agora, Nigel Mansell, que passou duas temporadas com o time de Maranello entre 1989 e 1990, antes de se juntar a Newey para vencer o campeonato em 1992 com a Williams, conversou com o Top Offshore Sportsbooks e defendeu que a Ferrari perdeu uma grande oportunidade de conseguir trabalhar com o 'mago' da engenharia.

"Acho que a Aston Martin é uma oportunidade fantástica para Newey. É uma jogada inteligente porque ele não terá que lidar com a política da Ferrari e todas as coisas que vêm com isso".

"Acho que a Ferrari deveria ter se esforçado mais para conquistá-lo, mas parabéns à Aston Martin".

"Acho que o que ele pode fazer na Aston Martin pode ser sua maior conquista até agora, porque ele pode mudar de equipe muito rapidamente. Acho que no próximo ano eles serão muito mais competitivos do que este ano".

Questionado se estava havia ficado surpreso com o fato da Ferrari ter 'desistido' de fechar contrato com Newey, Mansell defendeu:

"Fiquei surpreso assim que soube que a Ferrari provavelmente era contra o salário que Adrian estava pedindo. Acho que eles foram 'míopes' sobre isso".

"Eles perderam uma oportunidade porque é quase certo que quem contratar Adrian Newey terá ótimos anos. A Aston Martin fez algo muito especial ao contratá-lo".

"As pessoas ignoraram o fato de que Adrian não estava muito feliz nos últimos anos com a Red Bull e agora estar na Inglaterra com a Aston Martin lhe dará mais energia".

