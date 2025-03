Oscar Piastri conquistou sua primeira pole position após superar George Russell e o companheiro de equipe da McLaren, Lando Norris, na classificação para o GP da China deste sábado (22). A alegria pelo resultado inédito foi tanta que ele revelou ter "gritado" no capacete quando fazia sua volta de retorno aos boxes após o treino e disse, ainda, que "brigou" com o carro no Q1 e Q2.

O desempenho do australiano, de fato, não era dos melhores nas primeiras partes da sessão. Ele terminou a fase inicial em oitavo, a seis décimos da ponta, e a segunda em terceiro, a quatro décimos do líder. Tudo mudou na etapa derradeira, quando ele assumiu a posição de honra logo em sua primeira volta e de lá não saiu mais.

O tempo de 1:30.703, que marcou no começo do Q3, já teria sido bom o suficiente para a pole position, mas ele se consolidou com um segundo giro de 1:30.641, 82 milésimos à frente de Russell e mais de um décimo à frente de Norris, que abortou sua segunda volta após errar nas últimas curvas.

"Estou muito animado de estar na pole", disse Piastri nas entrevistas após a corrida, admitindo, na sequência, que gritou em seu capacete na volta aos boxes. Segundo o australiano, o ritmo vencedor só foi encontrado na etapa derradeira. "No Q1 e Q2, eu estava realmente brigando com o carro, que ganhou vida no Q3, mesmo que as voltas ainda estivessem um pouco desleixadas", disse.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Oscar surgiu como o 'líder' da McLaren no fim de semana de Xangai, ficando em segundo lugar na corrida sprint, enquanto Norris, que chegou como favorito, sofreu com o desgaste dos pneus. A etapa curta, inclusive, mostrou como a ponta é de suma importância para garantir uma vitória na China, já que Lewis Hamilton, com o ar limpo, 'sumiu' do pelotão na abertura.

Agora, o australiano espera que possa se beneficiar de uma largada correta para aumentar suas chances de converter sua primeira pole em uma terceira vitória na categoria máxima do automobilismo. "Vou garantir que manterei esse ar limpo", ressaltou.

"Fiquei feliz após a sprint, acho que fizemos o máximo que podíamos", pontuou Piastri sobre a primeira corrida do fim de semana. "Preferiria a vitória, mas não poderia ter pedido muito mais que o resultado. Sinto que aprendemos muito hoje e estou ansioso para tentar colocar isso em prática amanhã", concluiu o piloto da McLaren.

O GP da China está marcado para as 4h (no horário de Brasília) do próximo domingo (23). A corrida será transmitida pela Band no Brasil e pela F1TV no streaming. O Motorsport.com acompanha o evento em tempo real.

Confira o grid de largada do GP da China de Fórmula 1:

