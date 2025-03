Max Verstappen está preocupado com o fato da Red Bull ter caído para o quarto lugar na classificação da Fórmula 1 2025, depois de enfrentar uma corrida sprint e outra sessão de classificação na China neste fim de semana.

Verstappen teve dificuldades para acompanhar Lewis Hamilton durante as 19 voltas da corrida sprint e não conseguiu manter Oscar Piastri atrás de si devido ao desgaste excessivo dos pneus dianteiros. Em voltas lançadas, o holandês pareceu limitar os danos, mas ainda assim não conseguiu se classificar para além do quarto lugar.

Verstappen ficou a apenas 0s176s do pole position Piastri em uma sessão de classificação apertada, com George Russel e a McLaren de Lando Norris também à frente. Mas o tetracampeão teme que a Red Bull esteja agora em uma posição pior do que no final do ano passado, porque o RB21 não tem o ritmo para acompanhar a McLaren, com o holandês acreditando que a Ferrari e a Mercedes também estão à frente.

Quando perguntado se a Red Bull é agora a quarta equipe mais rápida, ele respondeu: “É o que parece para mim no momento. Tenho me sentido muito bem e relaxado no carro, inclusive na classificação. Consegui maximizá-lo, mas ele está muito lento.”

Verstappen diz que o equilíbrio do carro muda a cada volta, enquanto que, em uma corrida, o gerenciamento inferior dos pneus é uma grande preocupação: "No ano passado, também tivemos muita degradação dos pneus dianteiros aqui, mas agora ela está um pouco mais extrema. Mas está claro que não estamos em uma posição muito boa, especialmente em comparação com a McLaren, mas também com as outras equipes."

Perguntado se ainda estava buscando o pódio, ele disse: “Não quero nem pensar nisso agora. As Ferraris que largam atrás de mim também pareciam mais rápidas na sprint. Nossa degradação dos pneus [na sprint] foi melhor [do que no TL1], mas ainda não foi boa o suficiente e, se estivermos falando de uma distância total de corrida, isso significa que estamos largando muito atrás. Também não é como se eu pudesse ir com mais calma, porque assim você também será ultrapassado."

“Mudamos algumas coisas na classificação, mas não acho que vá mudar muita coisa. Acho que nosso déficit é maior do que o do ano passado.”

