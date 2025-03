Oscar Piastri conquistou a primeira pole position de sua carreira e larga à frente no GP da China de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo (23). O resultado configura mais uma corrida em que a McLaren sai da posição de honra, depois que Lando Norris dominou de ponta a ponta a corrida da Austrália, que abriu a temporada de 2025.

O líder do campeonato de pilotos, dessa vez, não sairá da primeira fila, como foi em Melbourne. Em vez disso, larga da terceira colocação, ao lado de Max Verstappen, que foi o quarto colocado. A segunda posição ficou com George Russell, que, por muito pouco, não 'tomou' a ponta do australiano em sua última volta, em que ficou a apenas 82 milésimos do rival.

Gabriel Bortoleto ficou apenas com a 19ª colocação, caindo pela primeira vez no Q1 em 2025 e sendo superado pelo companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, que sai do 12º lugar. O brasileiro ficou decepcionado com o resultado, pois acredita que tinha chances reais de avançar ao Q2, se não tivesse sido 'bloqueado' pelos pilotos da Ferrari, como revelado por ele mesmo.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, vencedor da corrida sprint, terminou a classificação na quinta posição, à frente de Charles Leclerc e confirmando uma terceira fila inteira da Ferrari. Fecharam o top 10 Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda e Alexander Albon.

O destaque negativo ficou, mais uma vez, com Liam Lawson, companheiro de Red Bull de Verstappen. Assim como na etapa curta, o neozelandês foi o pior da qualificação e largará da última colocação. Mesmo com os problemas de aquecimento de pneus de Bortoleto, ele não conseguiu superar o brasileiro.

Confira o grid de largada do GP da China de Fórmula 1:



