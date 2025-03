Gabriel Bortoleto não ficou nada satisfeito com os pilotos da Ferrari na classificação para o GP da China de Fórmula 1, e especialmente com Lewis Hamilton. Eliminado no Q1 pela primeira vez em 2025, o piloto da Sauber disse que não conseguiu aquecer bem os pneus em sua volta de preparação porque os adversários da Scuderia o 'bloquearam'.

Com o resultado, ele larga apenas da 19ª colocação e foi superado pela primeira vez no ano por Nico Hulkenberg em uma qualificação. O alemão conseguiu avançar ao Q2 e, por pouco, não chegou ao Q3, terminando a sessão com o 12º lugar no grid. O brasileiro, por sua vez, ficou à frente somente de Liam Lawson, que sai da última colocação.

Questionado sobre o mau desempenho no Q1, o Bortoleto revelou à Band o 'entrevero' que teve com a Ferrari no começo do treino. "Eles, eu acho, decidiram fazer uma volta [a mais] de preparação. Estavam na pista, eu tentei passar e ficaram trancando", criticou, ressaltando a importância de aquecer os pneus. "A gente precisava muito prepará-los e eu não conseguia".

O brasileiro contou que, em um momento, achou espaço na pista, mas foi atrapalhado por Hamilton na sequência. "Quando consegui, fui abrir uma distância e o Hamilton me passou", lamentou, projetando chances reais de avançar na classificação: "Acho que a gente conseguiria ir ao Q2 de novo. Faltaram dois décimos, e isso que comecei a volta muito abaixo na temperatura dos pneus".

Incidente com pilotos da Ferrari impediu aquecimento dos pneus, revelou o brasileiro. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Bortoleto terminou o treino com um melhor giro de 1:32.141, contra 1:31.923 do 15º colocado e primeiro na zona de classificação ao Q2, Lance Stroll. Hulkenberg, que teve situação mais favorável ao preparar os compostos para a volta rápida, marcou 1:31.921, ou seja, todos os pilotos ficaram muito próximos nos momentos finais do Q1.

A pole position do GP da China ficou com Oscar Piastri, que dividirá a primeira fila com George Russell. Lando Norris e Max Verstappen sairão logo atrás, em terceiro e quarto, respectivamente. Hamilton fechou na quinta colocação.

A corrida em Xangai está para o próximo domingo (23), às 4h no horário de Brasília, com transmissão da Band no Brasil e da F1TV no streaming. O Motorsport.com acompanha a prova em tempo real.

Confira o grid de largada do GP da China, com Bortoleto em 19º:

