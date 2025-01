F1: Bortoleto participa de teste em Ímola esta semana; saiba mais

Sauber e Racing Bulls (RB) começarão suas campanhas de 2025 da Fórmula 1 com testes em Ímola esta semana.

Os novatos Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto receberão um tempo valioso de pista no mesmo local em que acontece o GP da Emilia Romagna.

Conforme relatado anteriormente, a Racing Bulls irá para esta pista para um teste de três dias de um carro anterior [TPC], com seus pilotos de 2025 Yuki Tsunoda e o estreante Isack Hadjar guiando o AT04 de 2023, quando o time ainda se chamava AlphaTauri.

Depois de terça-feira, a RB será acompanhada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari pela Sauber, que levará seu carro C42 de 2022 para sua nova dupla de pilotos Nico Hulkenberg e o campeão de F2 Gabriel Bortoleto.

Hulkenberg e Bortoleto entrarão na pista na quarta e quinta-feira, com a dupla já tendo se familiarizado com sua nova equipe no teste de pós-temporada de Abu Dhabi em dezembro.

A partir deste ano, o teste de um carro anterior é limitado a 1000 km e quatro dias para pilotos regulares, já que a FIA reprime as equipes que usam a possibilidade de usar suas máquinas mais antigas para conduzir testes relevantes para seu desenvolvimento atual, em vez de treinar jovens pilotos como pretendido.

A chuva está prevista para quarta e quinta-feira, o que pode atrapalhar o teste, mas também proporcionar aos novatos de 2025 Hadjar e Bortoleto uma experiência valiosa de pilotar um carro de F1 no molhado.

Em outro lugar na Itália, Lewis Hamilton fez sua primeira aparição pública na Ferrari na segunda-feira como parte de uma visita prolongada a Maranello para se atualizar com seu novo esquadrão.

Após muitas apresentações e reuniões, Hamilton está pronto para o trabalho no simulador e um ajuste de assento antes de provavelmente fazer sua estreia nos testes pela Ferrari na quarta-feira em sua pista de testes de Fiorano com o F1-75 da Scuderia de 2022, acompanhado por seu novo companheiro de equipe Charles Leclerc.

"Há alguns dias que você sabe que se lembrará para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias", escreveu o heptacampeão mundial em sua conta do Instagram. "Tive a sorte de ter alcançado coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz em realizar esse sonho hoje."

