F1: Ferrari se reforça com chegada de novo aerodinamicista

O departamento técnico da Ferrari na Fórmula 1 em breve estará adquirindo uma figura-chave que trabalhará no departamento de aerodinâmica: o aerodinamicistica francês Franck Sanchez.

Durante a última temporada, o chefe de equipe, Frédéric Vasseur, pediu um tempo para aqueles que questionavam o fortalecimento técnico da equipe, apontando o período de "jardinagem" como um grande obstáculo para aqueles que agora pretendem recrutar figuras experientes de outras equipes.

Depois de Loic Serra, que está em Maranello desde outubro do ano passado, Sanchez chegará em breve, reforçando o departamento de aerodinâmica chefiado pelo engenheiro Diego Tondi. O francês chegará à Ferrari após três anos de experiência na Sauber, onde ocupou o cargo de aerodinamicista-chefe, conquistando considerável respeito de seus colegas.

Franck Sanchez, chefe de aerodinâmica da Sauber Foto de: Franck Sanchez

A primeira experiência de Sanchez na F1 remonta a 2002, quando ele começou um longo período no departamento de aerodinâmica da Toyota. Depois que a fabricante japonesa se retirou da Fórmula 1, Sanchez passou um ano na Marussia antes de ir para a Toro Rosso, onde trabalhou por nove temporadas.

Em 2021, foi transferido para a Sauber, onde assumiu um cargo de gerência. Sua mudança para Maranello acontece em um momento crucial, quando todas as equipes serão chamadas a gerenciar seus recursos entre o trabalho de desenvolvimento do monoposto de 2025 e o progresso do projeto sem precedentes de 2026, que certamente absorverá muita energia.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!