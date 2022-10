Carregar reprodutor de áudio

Após fazer no último sábado a confirmação (com asterisco) de Logan Sargeant para a temporada 2023 da Fórmula 1, a Williams revelou não ter um plano B concreto ara o próximo ano caso o americano não consiga os pontos necessários para a obtenção da superlicença.

No momento, Sargeant tem 28 pontos, podendo chegar a 30 caso tenha dois treinos livres com a Williams no México e em Abu Dhabi. Isso o deixaria precisando terminar a temporada da Fórmula 2 no top 6. Atualmente, ele é o terceiro colocado, apenas 12 pontos à frente do sétimo colocado, com 39 em jogo na última etapa do ano.

Mas a Williams diz não ter uma decisão firme sobre quem seria o segundo piloto ao lado de Alex Albon em 2023 se Sargeant não tiver os pontos necessários. Questionado pelo Motorsport.com sobre um possível plano B, o CEO Jost Capito disse: "Sim, mas não há algo concreto, não um nome".

"Haverão pilotos sem contratos. Há bons pilotos por aí e que têm os pontos de superlicença, então está tudo bem".

É sabido que a Williams explorou várias possibilidades para substituir Nicholas Latifi em 2023. A equipe esperava assinar com Oscar Piastri em empréstimo com a Alpine, apenas para o australiano entrar na saga que terminou com ele na McLaren.

Nyck de Vries foi outro nome no radar após sua impressionante participação no lugar de Albon em Monza, mas ele acabou assinando com a AlphaTauri para substituir Gasly.

Capito afirma que as equipes precisam "jogar o jogo político" nas negociações do mercado de pilotos, mas acrescentou que a performance de Sargeant na F2 desde Silverstone ajudou a convencer a equipe de que ele está pronto.

Sargeant disse que "deixará para a Williams descobrir" quantos pontos ele precisa, e que seu objetivo é "apenas guiar o mais rápido possível sempre".

Capito explicou que as saídas extras para Sargeant tem como objetivo "minimizar ao máximo os riscos" em sua busca pela superlicença, além de ajudá-lo na preparação para 2023.

"Queremos preparar Logan ao máximo para o próximo ano. Isso significa que temos que maximizar o tempo dele no carro este ano, por isso ele fará três TL1. Isso dá ainda os pontos adicionais da superlicença. Isso não machuca, e ele ainda poderá fazer o teste em Abu Dhabi. É parte da preparação, deixando Logan na melhor posição possível para o próximo ano".

