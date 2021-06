Depois de dois anos fora da Fórmula 1 e experimentando outras categorias, Fernando Alonso voltou a assinar com a Renault (agora Alpine) para a temporada de 2021.

O espanhol teve os mesmos problemas que outros pilotos que mudaram de equipe neste percurso e nunca escondeu que precisava de tempo para voltar ao seu nível. O consultor da equipe francesa, Alain Prost, falou sobre ele no podcast F1 Nation.

Prost conhece bem a sensação de voltar à categoria, fazendo isso em 1992, depois de um ano sabático, após a polêmica saída da Ferrari em 1991.

"Não me surpreende que ele precise de tempo", Prost comentou sobre Alonso. "Leva tempo. O simulador é bom, mas fica mais ele precisa se sentir confortável."

Prost relembrou seu primeiro teste com a Williams antes do retorno: "Quando voltei, me perguntei por que havia decidido isso. Foi um choque físico e mental."

"Eu estava inacreditavelmente em forma, tinha 5% de gordura corporal", explicou Prost. "Mas quando cheguei para o teste em setembro, me senti completamente perdido."

O tetracampeão analisou o que funciona na Fórmula 1 e como não tem comparação com a preparação que você faz fora do carro.

"Tudo que você faz fora do carro é importante, mas não é tão importante quanto todo o trabalho na Fórmula 1, todos os músculos que você está treinando, são músculos diferentes, toda a fisiologia, a visão e tudo mais, você não pode treinar isso se você não está à altura da Fórmula 1."

Além disso, Prost lembrou do acidente de bicicleta que Alonso sofreu em fevereiro: “A condição física, o que chamamos mais de fisiologia, o estômago, o corpo inteiro, a visão, a cabeça, e não podemos esquecer que ele também sofreu um acidente de bicicleta, então você não sabe que efeito isso pode ter."

Depois das duas últimas voltas do GP do Azerbaijão, em que passou da 10ª para a 6ª colocação, Alonso chega ao GP da França, onde espera começar um novo campeonato.

Prost deseja da mesma forma: "Ele está cada vez melhor. Mas, na minha opinião, ainda não está totalmente no seu nível. Ele sabe disso e esperamos que se saia melhor no GP da França, onde é uma pista diferente, um circuito mais tradicional que ele conhece bem."

F1: Alonso é TAXATIVO sobre seus rivais Hamilton e Schumacher e ‘se compara’ a algoz Vettel; veja

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.