Tetracampeão mundial de Fórmula 1, Alain Prost publicou uma homenagem de apenas uma palavra ao seu antigo rival e amigo Ayrton Senna. Junto com a palavra "lembrando", ele compartilhou uma foto dos dois no 31º aniversário da morte do brasileiro, poucos dias antes do GP de Miami de 2025.

A rivalidade entre os dois pilotos é frequentemente vista como uma das mais acirradas que o esporte já conheceu. Senna se juntou ao piloto francês na McLaren em 1988, e a dupla se tornou tão dominante que venceu 15 das 16 corridas daquela temporada.

No campeonato seguinte, a competição entre os dois se tornou ainda mais intensa, chegando ao auge no GP de San Marino de 1989, quando Senna ultrapassou Prost em uma manobra que o francês acreditava ir contra um acordo firmado antes da corrida. Isso acendeu uma chama entre os pilotos – uma chama que duraria até Prost se aposentar após seu sucesso com a Williams em 1993.

"Às vezes, admito que tinha medo dele; ele estava disposto a fazer qualquer coisa", disse Prost sobre o relacionamento deles.

Ayrton Senna, McLaren MP4-8 Ford Photo by: Motorsport Images

Em 1993, o relacionamento deles mudou drasticamente.

"Venci o campeonato de 1993 com um pódio em Adelaide, mas Ayrton, que venceu a corrida, levantou meu braço e quis dividir o lugar mais alto comigo", lembrou Prost em entrevista ao La Repubblica. "Aquele momento mudou nosso relacionamento e hoje posso dizer que nossa história foi maravilhosa.”

“Houve um antes e um depois: Senna primeiro me viu como o piloto a ser batido. Há fatos que confirmam isso. Depois, quando me aposentei, a atitude era completamente diferente. Ele não tinha mais a mesma motivação. Sem mim, ele perdeu um pouco os objetivos.”

Em março deste ano, Prost admitiu que havia considerado fechar suas redes sociais após mensagens diárias relacionadas à sua rivalidade com Senna – muitas delas hostis.

“Recebo mensagens todos os dias, realmente todos os dias, sem exceção – de vez em quando, há uma mensagem de ódio, isso pode acontecer”, disse ele.

“Minha maior base de fãs nas redes sociais é do Brasil, de todos os lugares, então sou forçado a pensar nele. Indiretamente, venho vivendo essa história há 30 anos e provavelmente continuará assim pelo resto da minha vida."

