Ao que tudo indica, Max Verstappen ainda não está em Miami para dar início ao fim de semana de corrida da Fórmula 1 no traçado norte-americano. Isso começou a alimentar os rumores de que o bebê do tetracampeão com Kelly Piquet já chegou ao mundo.

Nas redes sociais, surgiram rumores de que o GPS do avião de Verstappen ainda não havia deixado o aeroporto de Nice, que é o local mais próximo de Mônaco - onde o piloto e a namorada moram. A informação não foi confirmada, mas somada ao fato da Red Bull ainda não ter confirmado a agenda do tetracampeão, dão força aos rumores.

Até às primeiras horas do dia, a equipe austríaca ainda não havia enviado o comunicado oficial avisando à imprensa qual será o horário que Verstappen estaria disponível para conversar com a mídia no fim de semana. Os rumores já eram de que o piloto nem mesmo participasse das sessões.

Horas mais tarde, em comunicado enviado ao Motorsport.com, a Red Bull confirmou que Verstappen não participará das sessões de mídia nesta quinta-feira (1), mas estará presente para o treino livre e todo o fim de semana.

"Max não irá participar do dia de mídia em Miami já que ele está esperando a chegada de seu bebê. Tudo está bem e ele estará na pista amanhã para o fim de semana".

Na sequência, o comunicado deixa claro que o piloto deseja não responder perguntas sobre o momento e pedem "privacidade" neste momento da família.

Importante lembrar que, recentemente, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, confirmou que o primeiro filho de Verstappen e Kelly deveria nascer no início de maio.

Em entrevista ao Kronen Zeitung, o austríaco disse que a chegada do herdeiro do tetracampeão não coincidiria com nenhuma corrida, no entanto, a demora na chegada de Max a Miami e as respostas evasivas da equipe sobre o assunto alimentam os rumores.

Até o momento, Verstappen e Kelly ainda não se pronunciaram nas redes sociais sobre o possível nascimento do bebê.

