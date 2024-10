Faltam seis corridas para o fim da temporada da Fórmula 1: o último trimestre do calendário. O final do ano. O último empurrão. Aquela parte do ano em que todas as corridas se transformam em um amálgama de ultrapassagens em momentos estranhos, antes de finalmente terminar em um encontro em Abu Dhabi que será saturado de tédio ou oferecerá uma aula magistral de como organizar um final de campeonato.

Felizmente, ao contrário de 2024, a trajetória final não é uma série de corridas de desperdício de borracha; milhões de libras não estão sendo gastas para pouco rendimento material.

Desta vez, há uma batalha pelo campeonato em jogo, pelo menos de forma conceitual, a menos que a diferença entre Max Verstappen e Lando Norris se reduza a poucos pontos nas últimas corridas. Ainda há muito a disputar, o que significa que o habitual período de desaceleração no desenvolvimento para se concentrar em 2025 é uma situação muito mais precária de gerenciar.

Mas é o campeonato de construtores que paga a maior parte do dinheiro. Além de quem ganha o título, há pouco mais do que honra nas colocações dos outros pilotos; a diferença entre o 14º e o 15º lugar na classificação será inconsequente.

Qual o preço da diferença entre, digamos, o nono e o décimo lugar no título de construtores? Isso equivale a cerca de 10 milhões de dólares a mais, dependendo do tamanho do prêmio, e pode demonstrar a disparidade entre operar no limite de custo e ficar aquém. Como alternativa, talvez os 10 milhões extras paguem por alguma infraestrutura nova, cubram uma dívida ou permitam um pouco mais de fidelidade nas simulações. As possibilidades são infinitas.

É por isso que as colocações dos construtores são valiosas, mas também se diz que há algumas colunas de pagamento extras que também recompensam o sucesso recente no campeonato, com pagamentos extras feitos àqueles que terminaram entre os três primeiros nos últimos anos.

O outro lado de uma melhor posição no campeonato está na redução dos testes aerodinâmicos. Uma equipe prefere ter mais verba ou 10% a mais no tempo de teste no túnel de vento? E no caso, isso determina se uma equipe quer forçar a questão para uma mudança de posição nas últimas corridas da temporada.

Ainda assim, há muitas batalhas importantes disponíveis no campeonato, com níveis variados de prestígio. Aqui estão as três principais que continuam sendo muito disputadas.

A batalha pelo primeiro e segundo lugar

Concorrentes: McLaren, Red Bull, Ferrari

A McLaren assumiu a liderança do campeonato de construtores após a vitória de Oscar Piastri no Azerbaijão, e a vitória de Lando Norris em Singapura abriu uma vantagem de 41 pontos que parece que vai aumentar se a Red Bull não conseguir retomar sua performance do início da temporada.

Durante a queda do desempenho da equipe taurina no meio da temporada, parecia inevitável que a McLaren a ultrapassasse na classificação das equipes; dada a disparidade de desempenho entre as duas, será uma tarefa árdua para a Red Bull recuperá-la.

A eventualidade que parece um pouco mais provável é que ela enfrente um desafio da Ferrari pelo segundo lugar, já que apenas 34 pontos separam as duas equipes.

Tanto a equipe austríaca quanto a Scuderia parecem ter superado os respectivos problemas que custaram o desempenho na metade da temporada; o equilíbrio sempre instável do RB20 criou uma desconexão entre o piloto e o carro, enquanto os desenvolvimentos dos assoalhos da equipe italiana instigaram o quique durante as curvas de alta velocidade.

A Red Bull mantém a vantagem de desempenho do carro, mas depender de Max Verstappen para obter a maior parte de seus pontos significa que ela vai para a corrida com uma mão atrás das costas.

Espera-se que Charles Leclerc e Carlos Sainz contribuam para o crescente número de pontos da Ferrari, enquanto Sergio Pérez parece não passar de uma presença na parte inferior da tabela de pontos. E, na forma atual, a equipe taurina pode estar passando mais tempo olhando pelo espelho retrovisor...

A batalha pelo sexto lugar

Concorrentes: RB, Haas

O quarto e o quinto lugares estão praticamente garantidos: A Mercedes está 112 pontos atrás da Ferrari na classificação dos construtores e 243 à frente da Aston Martin. Nada menos que uma capitulação mudará a ordem aqui.

Apesar de sua queda na performance, a Aston Martin também parece razoavelmente segura na quinta posição; há uma diferença de 52 pontos entre ela e a sexta colocada, a RB. A RB, por sua vez, está apenas três pontos à frente da Haas - e, das duas, a equipe americana é a que tem o melhor desempenho.

Embora seja uma equipe menor do que a RB em certa medida, a Haas, sob a liderança de Ayao Komatsu, tornou-se uma operação muito mais atenta em comparação com seus anos sob o comando de Gunther Steiner; seu foco em obter o máximo de retorno para seu investimento levou a uma temporada muito mais feliz em comparação com 2023.

Nico Hulkenberg tem sido uma das estrelas do meio de campo; os dois sextos lugares em Silverstone e no Red Bull Ring ajudaram a equipe a fazer grandes avançosna vantagem inicial da RB no título de construtores.

Embora Kevin Magnussen não tenha sido tão prolífico, o dinamarquês desempenhou um valioso papel de apoio a Hulkenberg nesta temporada e ajudou o alemão a fortalecer sua posição entre os 10 primeiros - embora com um modus operandi às vezes controverso.

Na RB, Yuki Tsunoda tem sido o principal responsável pela conquista de pontos, mas a adição de Liam Lawson para as seis últimas rodadas deve oferecer um pouco mais de exuberância no meio-campo.

Os lampejos de desempenho de Daniel Ricciardo foram apenas isso, e a equipe precisa de um piloto que seja um pouco menos esporádico. Lawson, que se sentou confortavelmente na linha entre os pontos e as posições mais próximas durante seu período de cinco corridas pela AlphaTauri no ano passado, deve estar na zona de pontuação com mais frequência.

A Haas tem um novo pacote reservado para Austin, enquanto a RB também deve ter algumas peças novas para as seis últimas corridas.

A batalha pelo oitavo lugar

Concorrentes: Williams, Alpine, Sauber

Na verdade, a Williams poderia ser uma das candidatas ao sexto lugar no campeonato, dada a sua evolução após a pausa de agosto. As atualizações introduzidas em Zandvoort foram, apesar dos pequenos problemas física de tolerância que resultaram na anulação dos resultados da classificação, um impulso notável para a sorte da equipe; a equipe de James Vowles ficou desapontada por não ter ficado entre os 10 primeiros em Singapura.

A inclusão de Franco Colapinto na equipe foi um golpe de mestre; o argentino entrosou imediatamente com Alex Albon e marcou quatro pontos em apenas sua segunda corrida. Por sua vez, Albon conseguiu levar o FW46 revisado ao Q3 em três das quatro ocasiões após a pausa.

A Alpine ainda pode desafiar se a Williams for prejudicada pela negligência. Sob o comando do novo chefe da equipe, Oliver Oakes, a equipe aprimorou bastante sua atuação nos circuitos, enquanto o chefe técnico David Sanchez tem a tarefa de direcionar o desenvolvimento do carro de 2024 e resolver a longa lista de deficiências do A524 no próximo projeto. Mas a equipe parece ter estagnado ultimamente, e seu caminho de desenvolvimento tem sido discreto, na melhor das hipóteses.

O mesmo pode ser dito da Sauber. Ainda sem pontuar depois de 18 corridas, a equipe suíça não parece estar mais perto de entrar no top 10 e pode ter que contar com uma corrida anárquica para sequer sair do zero. Se a Alpine melhorar, ela poderá entrar na órbita da Williams - mas com a Williams em grande parte em ascensão, a equipe britânica poderá lutar por uma posição ainda mais alta.

