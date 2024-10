Será que um piloto com 52 pontos de vantagem e seis etapas restantes de uma temporada de Fórmula 1 pode realmente não ser considerado o favorito para vencer o campeonato de pilotos?

Para muitos observadores, a atual quantidade de pontos do holandês e suas capacidades se combinam para torná-lo imparável em 2024. Isso independe da qualidade da McLaren e de Lando Norris, que venceram com autoridade em Singapura na última vez, ou do fato de Max Verstappen e a Red Bull não vencerem desde a Espanha, em junho.

Mas a posição de Verstappen continua precária.

Para começar, o ímpeto está firmemente com a McLaren agora. Se somarmos a vitória igualmente esmagadora de Norris em Zandvoort ao que ele conquistou em Singapura (e que certamente deveria ter conquistado em Monza), são duas das últimas quatro corridas da fase da pausa atual, em que a desafiante pelo título conseguiu vitórias dignas do brilhante início de temporada de Verstappen.

O piloto holandês espera - ao dizer em Singapura que "estamos indo na direção certa agora" - que a Red Bull tenha superado o pior dos problemas com o carro que a atrasaram muito desde Miami, no início de maio.

Mas, mesmo que o trabalho que a equipe vem fazendo ultimamente a coloque em pé de igualdade com a McLaren em torno de um pacote de atualização de Austin ansiosamente aguardado, Verstappen ainda corre o risco de uma única desclassificação deixar essa luta pelo título totalmente aberta, considerando o número de corridas que ainda estão por vir nesse estágio.

O histórico do tricampeão da F1 nessas corridas - Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi - é, no geral, formidável.

Tanto no Circuito das Américas quanto no Autódromo Hermanos Rodriguez, Verstappen está invicto desde que eles voltaram ao calendário da F1 após a pandemia da COVID-19. Suas vitórias nessas pistas em 2021 foram fundamentais para a conquista de seu primeiro título naquele ano.

Pódio: Vencedor da corrida, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

No Brasil, o histórico é de altos e baixos. O holandês tem duas vitórias, mas Interlagos também é uma pista onde ele perdeu uma vitória certa naquele confronto bizarro com Esteban Ocon em 2018, depois, em 2021, Hamilton se recuperou (impulsionado por um motor novo, mas ainda com mais a perder em uma colisão de sua recuperação de penalidade de grid) e venceu de forma icônica.

No ano seguinte, qualquer esperança que Verstappen tivesse de vencer, apesar dos problemas de pneus da Red Bull, foi desfeita em outro acidente com Hamilton, antes de sua recusa em ajudar Sergio Pérez em relação a mudança de posições.

Ele tem um histórico de 50/50 no Catar - perdeu para Hamilton em 2021 antes de vencer no ano passado. Verstappen, no entanto, perdeu a corrida de sprint do Catar de 2023 para Oscar Piastri e, de todas as corridas restantes, essa é aquela em que a McLaren deve ser considerada a grande favorita à vitória, dada sua natureza de alta velocidade.

Las Vegas é outra corrida atípica e a Ferrari certamente estará forte com sua asa traseira "especial de Monza" e a McLaren não estará mais usando seu "mini-DRS" que foi manchete em Baku.

Verstappen venceu a primeira corrida com Vegas de volta ao calendário em 41 anos, mas, na verdade, Charles Leclerc deveria ter conquistado a vitória, não fosse seu azar (e a sorte de Verstappen) com o safety car no meio da corrida.

No final de temporada, em Abu Dhabi, a performance de Verstappen é sensacional - ele venceu todos os anos desde 2019 e não terminou fora do pódio na pista de Yas Marina desde que ficou em quinto lugar em 2017.

Há, no entanto, um asterisco bastante gritante: A polêmica corrida de Abu Dhabi de 2021, pois Verstappen foi aparentemente bem derrotado por Hamilton antes da saga de arbitragem que se seguiu ao acidente tardio de Nicholas Latifi.

No entanto, três anos depois, Verstappen certamente pode se inspirar em seu rival pelo título de 2021 antes dessa última disputa contra a antiga equipe de Hamilton, a McLaren. Foi assim que, em várias ocasiões, durante seus anos de conquista do título com a Mercedes, Hamilton muitas vezes virou o jogo contra adversários ameaçadores com uma série de vitórias sucessivas e decisivas.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05 Hybrid, 1ª posição, chega ao Parc Ferme depois de garantir a vitória e o título de campeão mundial de 2014 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Em 2014, suas cinco vitórias consecutivas após o polêmico confronto com Nico Rosberg em Spa derrubaram a vantagem de pontos de seu companheiro de equipe.

Em 2016, depois de permitir que Rosberg ganhasse impulso com três vitórias no final de 2015, suas quatro vitórias consecutivas no final da temporada não conseguiram reverter o prejuízo dos pontos perdidos com várias largadas ruins e a falha de motor no GP da Malásia daquele ano, mas isso significou que Rosberg não poderia ter certeza do título até a última etapa de Abu Dhabi.

Em 2017, Hamilton saiu da pausa de meio de ano com cinco vitórias em seis corridas - Ferrari e Sebastian Vettel, seu adversário mais próximo (e à frente nos pontos antes do início dessa sequência). Foi nesse ponto que a característica de Hamilton de marcar pontos críticos da temporada realmente assumiu uma nova dimensão, já que, pela primeira vez em sua corrida pelo título, a Mercedes estava tendo que lidar com o que Toto Wolff, chefe da Mercedes, chamou de carro "diva".

Talvez o mais significativo aqui seja o fato de que, quanto a Verstappen em 2024, 2018 não foi realmente uma temporada em que Hamilton teve regularmente o melhor carro.

Mas ele produziu outra sequência de vitórias de quatro corridas pós-Spa/intervalo de agosto que acabou com qualquer esperança que Vettel tinha de retomar o controle do campeonato. Mais uma vez, o alemão liderou Hamilton na classificação - até aquela infame largada em Hockenheim.

Hamilton geralmente se reergueu quando a pressão era maior durante sua corrida pelo título e, como Austin e México 2021 mostraram, Verstappen também pode fazer isso - embora essa tenha sido a única temporada em que ele realmente teve que trabalhar pelo título e ela veio com muitos momentos controversos que também poderiam ser considerados pontos fracos não resolvidos.

No entanto, essa ascensão em momentos críticos é uma característica que separa os grandes dos bons na história dos pilotos de F1.

É claro que a atual diferença de 52 pontos para Norris não pode ser esquecida. Na maioria das vezes, um piloto que construiu uma vantagem de pontos inicial crítica ultrapassa a linha de chegada - com exemplos famosos como Ayrton Senna para a McLaren em 1991, Fernando Alonso com a Renault em 2005 e Jenson Button com a Brawn GP em 2009.

Portanto, se Verstappen conseguir uma sequência de vitórias nesse momento crítico, agora em 2024 - começando no que deve ser considerado um terreno favorável em Austin e no México, considerando seus registros recentes nessas pistas - ele pode ter a certeza de igualar Hamilton e Vettel (e Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio) na conquista de quatro títulos de F1 consecutivos.

