F1 - Wolff: Hamilton não terá problemas em se adaptar à Ferrari

Muitos acreditam que Lewis Hamilton terá problemas em se adaptar à Ferrari em 2025, porém, para Toto Wolff, chefe da Mercedes, o heptacampeão não deve ter grandes dificuldades para chegar a Maranello e dar um novo passo em sua carreira na Fórmula 1.

Após 12 anos de parceria com a Mercedes e seis títulos, Hamilton passará a defender o escarlate da Ferrari ao lado de Charles Leclerc e essa será a primeira vez que ele correrá com uma equipe não britânica desde que chegou a categoria pela McLaren em 2007.

"Acho que muitas pessoas dizem que vai ser muito difícil", explicou Wolff. "Mas acho que se você diz que vai ser muito difícil, muitas vezes acontece o contrário".

"A Ferrari é uma grande equipe, ótimas pessoas, muita emoção e paixão e, portanto, há pressão. Mas acredito que eles vão encontrar uma maneira de trabalhar uns com os outros".

Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari, com Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton disse no início deste ano que estava ignorando os céticos sobre uma escolha que ele está convencido de que é a correta para ele, uma vez que era o seu sonho defender o time de Maranello.

"Não houve um momento em que eu tenha questionado isso, e não me deixo influenciar pelos comentários de outras pessoas", disse ele.

"Mesmo hoje, há pessoas que continuam falando mal, e isso continuará pelo resto do ano".

"E eu terei de fazer o que fiz no período anterior. Só você pode saber o que é certo para você. E será um momento emocionante para mim".

O frescor de Antonelli

Wolff acrescentou que os laços emocionais com Hamilton provavelmente durarão para sempre, mas ele também está animado com a perspectiva de uma mudança de pilotos na Mercedes, com o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli sendo escolhido como sucessor do piloto britânico.

Importante lembrar que o piloto de apenas 18 anos recebeu a oportunidade de se tornar companheiro de equipe de George Russell em 2025 e traz uma grande esperança para o time.

"Acho que tivemos uma ótima experiência com Lewis nos últimos 12 anos", continuou Wolff. "Ele sempre fará parte da família".

Andrea Kimi Antonelli, Equipe de F1 da Mercedes-AMG Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Mas, obviamente, como competidor, quando tentarmos vencê-lo no ano que vem, Kimi se juntar a George claramente traz um impulso, além de juventude e frescor".

"Você pode sentir o tipo de sorriso que existe em sua organização ao ter um jovem de 18 anos em um carro".

"Mas, dito isso, é claro que haverá momentos em que a experiência de Lewis teria sido benéfica para a equipe".

"Kimi terá uma curva de aprendizado acentuada, mas é absolutamente a coisa certa a ser feita pela equipe e não há uma pessoa que teria feito diferente".

Atualmente, Kimi Antonelli disputa a Fórmula 2 com a Prema e ocupa a sexta colocação, tendo 113 pontos. O piloto venceu a FRECA em 2023 e pulou a Fórmula 3, indo direto para a categoria de entrada para a F1.

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!