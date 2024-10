Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, admitiu que a equipe taurina errou nas últimas corridas antes da pausa atual, mas está otimista em relação às atualizações que trarão para o GP do Estados Unidos da Fórmula 1.

A equipe de Milton Keynes passou por uma queda vertiginosa na disputa pelo título, tanto de construtores, onde foi ultrapassada pela McLaren, quanto de pilotos, onde o papaia Lando Norris se aproxima cada vez de Max Verstappen.

"Aos poucos, isso tem se tornado cada vez mais óbvio", disse Marko à revista alemã Motorsport-Magazin. "No GP da Áustria, Max fez outra volta excelente na classificação. Acho que fomos cerca de três décimos mais rápidos".

"Depois de um pit-stop ruim, Norris de repente estava em seu encalço e acredito que o DRS foi muito eficaz no Red Bull Ring".

"Em Zandvoort, achamos que seria impossível ultrapassar se "ganhássemos" na largada". "Isso foi um erro de cálculo total. Lá, Lando se afastou de nós".

O consultor da Red Bull então admitiu às falhas sobre a conquista de pontos, acenando para as performances abaixo do esperado de Sergio Pérez: "Aos poucos, fomos ficando cada vez mais para trás, e era principalmente Max quem estava conquistando os pontos".

"Em algum momento, ficou claro que tínhamos que encontrar velocidade. Temos que desenvolver um carro com o qual Max possa atacar, porque apostar apenas no segundo lugar não era suficiente".

No entanto, Marko parece otimista com a tendência de melhora que a equipe demonstrou nas duas últimas corridas antes da pausa. "Ainda faltam seis corridas".

"Já estamos presumindo que a tendência que vimos em Singapura e Baku, com algumas mudanças em Austin, vai proporcionar a reviravolta necessária".

O austríaco também acredita que, com as atualizações da equipe taurina, Pérez também melhorará a performance, voltando os objetivos ao campeonato de construtores.

"Se essa reviravolta realmente acontecer, Sergio Pérez também terá um desempenho melhor novamente. Então, também teremos uma chance de conquistar o título de construtores", conclui.

