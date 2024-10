A segunda vaga da Sauber/Audi ainda não está definida, apenas Nico Hulkenberg está confirmado para 2025. No momento, Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto são os nomes mais relacionados às discussões, com Mick Schumacher ganhando espaço, segundo Mattia Binotto. Porém, o finlandês tem sua teoria do porquê deve ser mantido na Fórmula 1.

Para Bottas, ele é a opção mais inteligente, além de já conhecer a estrutura de perto, sua experiência seria um de seus pontos fortes para ajudar a equipe a crescer no futuro. Em entrevista ao Auto Motor und Sport, o finlandês defendeu que estar lutado no fundo do grid não o ajudou a se destacar ou mostrar seu valor.

"Quando você está lutando na frente, você está no centro das atenções. Portanto, os últimos anos provavelmente prejudicaram um pouco minha carreira".

Bottas é atualmente piloto da Sauber, que agora é 100% de propriedade da Audi, com a última vaga disponível para 2025. O 10 vezes vencedor de GPs, que não marcou um único ponto até agora nesta temporada, admite que não tem um 'Plano B'.

"Acho que ainda posso me concentrar no plano A", disse Bottas. "Sempre me mantenho positivo e espero ter sucesso. Não tenho nenhuma alternativa em minha mente no momento e espero não ter que fazer isso".

O novo chefe da Audi, Mattia Binotto, admite que Mick Schumacher é "definitivamente" uma opção para formar equipe com Hulkenberg no próximo ano. No entanto, Bottas diz que a Sauber deve buscar experiência, com ele e Hulkenberg, de 37 anos, ao volante dos carros de 2025.

"Eu conheço bem o Nico", disse Bottas. "Ele também mora em Mônaco. Acho que formaríamos uma boa equipe de pilotos. Acho que a equipe precisa de experiência no momento e isso obviamente significa dois pilotos experientes."

"Portanto, seria uma boa combinação. Eu definitivamente gostaria de trabalhar com ele", concluiu o finlandês, que fará o possível para permanecer na F1 em 2025.

