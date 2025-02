"Silly season" é um termo comum na Fórmula 1 que se refere à época do ano em que muitas equipes anunciam sua formação de pilotos para a temporada seguinte. Geralmente ocorre durante o meio do ano, pois é quando o mercado está mais frenético, com as mudanças de pilotos causando dúvidas sobre o futuro de outros.

Mas a silly season começou bem mais cedo este ano, devido ao fato de Lewis Hamilton ter anunciado sua mudança para a Ferrari para 2025 em fevereiro de 2024.

Portanto, o mercado de pilotos é indiscutivelmente o mais louco de todos os tempos, especialmente quando muitos outros contratos de pilotos estavam para expirar, ou estão para expirar, no final desta temporada.

Atualmente, há vários motoristas que não precisam se preocupar em um futuro próximo. Lando Norris é um excelente exemplo. Em uma tentativa de mantê-lo longe das garras das principais equipes, ele assinou um novo contrato de vários anos com a McLaren no início de 2024. Ele tem contrato com o time inglês até pelo menos o final de 2027.

A equipe fez o mesmo com seu companheiro de equipe Oscar Piastri. Já em seu ano de estreia, ele recebeu um novo acordo que o manterá na McLaren até o final de 2026.

O contrato mais longo atualmente é do campeão mundial Max Verstappen. Seu acordo expira no final de 2028.

Grid da F1 2025

Equipe de F1 Pilotos Prazo do contrato (fim da temporada) Alpine Pierre Gasly 2026 Jack Doohan 2025 Aston Martin Fernando Alonso 2026 Lance Stroll Desconhecido Ferrari Charles Leclerc 2026 Lewis Hamilton 2026 Haas Oliver Bearman 2026 Esteban Ocon 2026 McLaren Lando Norris 2027 Oscar Piastri 2026 Mercedes George Russell 2025 Andrea Kimi Antonelli 2025 RB Yuki Tsunoda 2025 Isack Hadjar 2025 Red Bull Max Verstappen 2028 Liam Lawson 2025 Sauber Nico Hulkenberg 2026 Gabriel Bortoleto 2026 Williams Alex Albon 2026 Carlos Sainz 2026

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

