A Cadillac está avaliando a possibilidade de adquirir peças de suspensão da Ferrari após concluir um acordo para a unidade de potência e a caixa de câmbio antes de sua estreia na Fórmula 1 em 2026.

A equipe americana poderia expandir sua colaboração com Maranello para incluir o fornecimento de suspensão. Isso significaria que ela usaria um conceito semelhante ao de outra equipe dos EUA, já que a Haas vem seguindo esse caminho desde que entrou para o grid em 2016.

Por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial, mas o acordo, além de garantir uma base técnica de alto nível para o desenvolvimento, permitiria que a equipe investisse em outras áreas de pesquisa e, o mais importante, encontrasse o pessoal necessário para correr com dois carros em 2026.

Várias equipes do grid obtêm suspensão de outras fabricantes. Além da Haas, a Racing Bulls tem um acordo semelhante com a equipe irmã Red Bull, enquanto a Aston Martin também recebe a parte traseira completa da Mercedes.

Tendo recebido aprovação para se tornar a 11ª equipe do grid no próximo ano, a Cadillac já é uma pedra no sapato das equipes que correm na parte de trás do grid.

Ela tem várias vantagens no projeto e na construção de seu primeiro carro de F1, pois enfrenta menos restrições regulatórias no uso de túnel de vento e de CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional, também conhecido como túnel de vento virtual) do que as 10 equipes que já estão no grid.

Embora deva cumprir as regras do limite orçamentário de 2025, conforme estabelecido no Artigo 10 dos regulamentos financeiros da F1, a Cadillac poderá contar com 115% do tempo de túnel de vento em comparação com a base padrão - assim como a Sauber, décima colocada.

Portanto, não é de se surpreender que os preparativos da Cadillac para a F1 estejam sendo observados de perto. Enquanto seus rivais terão que dividir o tempo no túnel de vento entre dois carros diferentes com base em dois conjuntos de regras diferentes, a nova equipe pode dedicar a totalidade de seus recursos à sua máquina de 2026.

Com a decisão da FIA de tornar mais rígidas as regras de flexão da asa dianteira a partir do GP da Espanha, no início de junho, até mesmo as equipes que haviam planejado desviar recursos - incluindo pessoal - para o projeto de 2026 serão forçadas a rever seus planos para adaptar os carros atuais aos novos e mais rigorosos critérios de verificação.

A TWG, empresa que administra a operação da Andretti Global e a Cadillac na F1, por sua vez, terá maior liberdade de ação, pois não precisará se preocupar com a corrida ou a adaptação de um carro de 2025 às mudanças nas regras.

A Cadillac conta com um dos dois túneis de vento da Toyota em Colônia, onde o ex-consultor técnico da F1, Pat Symonds lançou as bases para desenvolver a aerodinâmica do carro em torno da unidade de potência e da caixa de câmbio da Ferrari.

A Scuderia fornecerá a unidade de potência para a equipe até que a General Motors seja capaz de construir seu próprio motor até o final da década.

A parceria com a equipe é estratégica para fazer uma entrada forte na F1 com uma formação nova e inexperiente, embora a equipe esteja formando um grupo com veteranos da F1.

