O velho Daniel Ricciardo está de volta? A quarta colocação no grid de largada para o australiano causou certo frisson no paddock do Autódromo Hermanos Rodriguez, palco do GP do México de Fórmula 1. Após a classificação, o piloto da AlphaTauri disse que se "sentiu como antes".

Em seu segundo final de semana após retornar à Fórmula 1 devido a lesão na mão esquerda, que o deixou fora de cinco corridas, Ricciardo mostrou bom ritmo já na sexta-feira, quando foi sexto no Treino livre 2. Foi nono no TL3, além de ter sido quarto no Q1 e quinto no Q2.

Nas duas primeiras partes da classificação, Ricciardo foi ajudado por Yuki Tsunoda, que estava dando vácuo ao australiano em decorrência da punição por troca de motor. Mas sem o japonês no Q3, o ex-McLaren conseguiu o quarto lugar, entre as duas Red Bulls - Max Verstappen e Sergio Pérez.

Em declaração à Sky F1, Ricciardo explicou que começou o final de semana com um acerto diferente e que se sentiu confortável com ele. O piloto também disse ter um "chip positivo sobre os ombros", descrevendo estar mais confiante.

"Sei que não fiz muito nas corridas esse ano, mas eu me sinto com o 'velho Ricciardo'", destacou. "Me sentindo bem, eu posso fazer bem. Muitas coisas estavam lá e isso me trouxe muita confiança. No TL3 eu fui P9, mas não estava feliz com minha volta. Mas ao invés de me senti frustrado, isso me deu confiança para vir e fazer um Top 10 na classificação", completou.

Photo by: Mark Sutton Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

"Sinceramente, não estou dizendo isso por conta do resultado, mas no domingo a noite em Austin, eu já queria estar na sexta de treinos livres. Queria estar de volta ao carro, sentia que tinha algumas coisas para colocar na mesa, algumas coisas sobre o acerto, que podemos tentar em um final de semana convencional. Pudemos testar e tivemos confiança com isso", apontou.

"Desde a primeira volta [na sexta-feira], eu me senti confiante. O quarto lugar pode ser um pouco mais que o esperado. Não era sobre chegar ao Q3, mas até onde poderíamos chegar. Como equipe, definitivamente, temos confiança, imaginava que uma volta perfeita poderia ser P6, P7, não P4. Isso é legal", revelou.

Refletindo sobre sua performance no Q3, Ricciardo destacou que o segredo para seu quarto lugar no grid foi ter uma volta limpa.

"Essa é uma pista única, onde você corre com o máximo de downforce, mas é super escorregadia, por conta da altitude. Aqui você nunca pode ser [na volta] muito limpo ou muito suave, pois você não vai ser rápido, mas nessa pista não pode forçar muito, que é fácil você perder a volta", comentou.

"Muita precisão e finesse, com o sentimento de que pode ser mais rápido a qualquer momento, mas se tentar [ir além], no final você escorrega e perde tempo", finalizou.

