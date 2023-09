Contratar Sergio Pérez foi a última tentativa da Red Bull de encontrar um piloto que pudesse ser um bom companheiro para seu líder indiscutível Max Verstappen, alguém que pudesse apoiar o sucesso do holandês na Fórmula 1 com pódios suficientes para levar a equipe de Milton Keynes ao título do campeonato de construtores.

Seus pilotos juniores Pierre Gasly e Alexander Albon não deram certo depois de serem 'jogados aos leões' no início de suas carreiras na F1, mas o muito mais experiente Pérez se manteve firme, conquistando cinco de suas seis vitórias na carreira em pouco menos de três anos com a Red Bull, até agora.

Suas últimas vitórias no início de 2023 reacenderam o sonho do mexicano de disputar o campeonato com Verstappen, mas o holandês revidou ferozmente com uma sequência recorde de 10 vitórias consecutivas, o que tirou o fôlego de Pérez.

O contrato do mexicano vai até o final de 2024, mas em uma entrevista recente para a DAZN ele deu a dica mais firme de que não renovará seu contrato com a Red Bull a todo custo, talvez chegando à conclusão de que o design do carro continuará a evoluir em torno de seu companheiro de equipe.

“Com a temporada que tivemos, é importante nas próximas corridas que eu também queira estar em um ambiente no qual sinta que posso contribuir”, disse. “E se esse lugar em 2024 não estiver aqui, temos que procurar outras alternativas. Mas neste momento o meu foco principal é estar aqui, vencer mais corridas, continuar a ganhar campeonatos com a Red Bull.”

"Tenho um contrato até o próximo ano, então no próximo ano vamos sentar e conversar."

Se a recontratação não é uma certeza para Pérez, então certamente também não é para a Red Bull, que nunca parou de olhar por cima do ombro para o próximo melhor piloto para ocupar o segundo assento.

Na Itália, Christian Horner, disse: "Em 25 temos uma vaga aberta e, como você pode imaginar, não falta interesse por essa vaga."

A temporada precede as mudanças regulamentares de 2026, quando a F1 passará para carros e unidades de potência totalmente novos.

Os principais líderes do mercado de pilotos estão, portanto, em uma posição forte, aguardando o momento certo até que possam fazer a melhor escolha sobre qual combinação de equipe e motor eles acham que está bem preparada para o sucesso em 2026 e além.

Mas a quem a Red Bull poderia realisticamente recorrer em 2025 para substituir Pérez?

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

LANDO NORRIS

Falando recentemente à mídia austríaca, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, cortejou abertamente Lando Norris e revelou que ele esteve perto de assinar antes de fazer sua estreia na F1 com a McLaren em 2019. Também manteve conversas exploratórias com Norris antes de ele assinar uma extensão de contrato com a equipe de Woking.

“Norris tem contrato até 2025. É uma pena que seja por tanto tempo, porque ele seria um dos candidatos”, disse ele à ServusTV. "Em termos de juventude e velocidade, ele nos serviria muito bem." Em declarações ao Kleine Zeitung, Marko acrescentou que Norris é “de longe o mais forte dos jovens pilotos”.

O CEO da McLaren, Zak Brown, foi rápido em jogar água fria sobre as sugestões de que Norris poderia ser 'rasgar' seu contrato antes de 2025, dizendo: “Lando estará correndo na McLaren até 2025. Com certeza”.

Embora não haja razão para duvidar de Brown, suas palavras também podem ser uma posição de abertura em qualquer negociação e sempre há negócios a serem feitos nos anos finais dos contratos. A McLaren também ainda não concordou com o fornecimento de motores para 2026, o que pode complicar as coisas ou adoçar qualquer acordo envolvendo Norris.

Norris está se tornando uma peça-chave no mercado de pilotos de 2025 e 2026, com relatos de interesse também da Ferrari e da Aston Martin. E embora Norris tenha dito que está aberto a formar uma equipe com Verstappen um dia, este seria o desafio de sua vida.

Se a McLaren continuar sua tendência ascendente e aproveitar o potencial oferecido por sua infraestrutura atualizada e contratações de alto nível em Woking, renovar com a equipe que lhe deu uma casa pode não ser uma ideia tão ruim, afinal.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

OSCAR PIASTRI

Se um acordo envolvendo Norris for muito complexo, então talvez a Red Bull possa recorrer ao seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Piastri teve a temporada mais impressionante de um novato em anos, tornando-se cada vez mais páreo para Norris.

A boa notícia para a Red Bull é que o acordo do australiano só vai até 2024, então ela poderia fazer uma jogada se o considerar o tipo certo de piloto para a função.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

DANIEL RICCIARDO

Quando Ricciardo fez um retorno chocante na F1 na Hungria para substituir o fraco desempenho de Nyck de Vries na AlphaTauri, ficou claro desde o início que o australiano estava fazendo testes para retornar à equipe principal em 2025.

O retorno de Ricciardo foi prejudicado por uma fratura na mão, que o deixará de fora por pelo menos quatro corridas. É um grande revés que matou o ímpeto em torno de seu retorno, mas Ricciardo mostrou flashes de seu antigo eu nas duas corridas que disputou.

Ele testou com AlphaTauri e parece provável que manterá sua vaga em 2024 se conseguir terminar a temporada em alta. Ricciardo completará 36 anos em 2025 e, portanto, não se enquadra na narrativa de “juventude e velocidade” de Marko, mas, como Pérez, ele é um par de mãos experientes que pode trazer resultados consistentemente para casa.

Querendo escapar da sombra de Verstappen quando ele partiu para a Renault, ele está agora no estágio de sua carreira em que isso não é mais um problema e estar de volta a um lugar competitivo já seria um sucesso por si só.

Liam Lawson, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

YUKI TSUNODA / LIAM LAWSON / ALEXANDER ALBON

Continuando a tendência de promoção interna, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e o substituto temporário de Ricciardo, Liam Lawson, são as opções mais realistas que a Red Bull já tem sob contrato.

Após a saída de Gasly para a Alpine, Tsunoda assumiu mais responsabilidades e teve silenciosamente uma temporada sólida. Juventude e velocidade não são o problema, mas é menos certo se o japonês de 23 anos realmente se enquadra no perfil como um 'escudeiro' confiável de Verstappen.

Tsunoda também terá que ficar atento a Lawson, que teve um forte primeiro fim de semana de corrida completo em Monza, qualificando-se a dois décimos de Tsunoda, apesar de sua falta de familiaridade com o AT04. Embora Tsunoda não tenha largado na corrida devido a um problema na unidade de potência, Lawson terminou em 11º depois de uma exibição mais impressionante do que sua árdua estreia em Zandvoort.

O neozelandês deve fazer pelo menos mais duas provas no carro, em Singapura e no Japão, e pode complicar a decisão do piloto da AlphaTauri para 2024 se ele estiver totalmente no mesmo nível de Tsunoda.

Sobre o tema da promoção interna, o ex-piloto da Red Bull Albon apareceu recentemente como alvo de várias equipes de ponta, graças às suas impressionantes performances com a Williams. Mas tanto Albon quanto a Red Bull foram rápidos em descartar um retorno improvável à equipe que ele deixou no final de 2020.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

CHARLES LECLERC

Assim como Norris, Charles Leclerc é outra peça importante na próxima silly season. O piloto monegasco está vinculado a Maranello até o final de 2024, então o momento daria certo para a Red Bull.

O futuro de Leclerc dependerá de sua crença de que a Ferrari será mais uma vez capaz de lutar por campeonatos, com sua grande preferência em permanecer na Scuderia com a qual tem uma ligação tão próxima.

Seria uma decisão difícil para Leclerc deixar a Ferrari, mas se ele sentir que não será possível alcançar grande sucesso, então várias equipes poderão estar interessadas em seus serviços. Diz-se que a Aston Martin já perguntou sobre sua disponibilidade e ele também pode ser uma opção para substituir Pérez. Assim como Norris, Leclerc se dá bem com Verstappen.

MISTURAR E COMBINAR

O caminho mais intrigante é o que acontecerá se a Red Bull conseguir atingir seu alvo principal, Norris, para 2026 e além, e tiver uma lacuna de um ano para preencher em 2025.

Será que Ricciardo se contentará em manter o assento de Norris aquecido por um ano? Encontrará uma solução provisória em outro lugar? Ou talvez a Red Bull terminasse onde começou e continuasse um casamento de conveniência com Pérez...

