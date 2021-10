Lewis Hamilton ganhou algumas posições no GP da Turquia de Fórmula 1 após largar em 11º por uma punição no grid, o britânico chegou na quinta colocação e conseguiu bons pontos. No entanto, não ficou muito feliz com o resultado devido a uma divergência com a Mercedes na estratégia: ele queria ir até o fim de intermediários e garantir o pódio, mas foi chamado aos boxes.

Como a corrida começou com pista molhada e compostos de chuva, os pilotos não eram obrigados a fazer a parada e o heptacampeão foi um dos que ficou na pista, junto a Charles Leclerc e Esteban Ocon. Apesar do desgaste, ele conseguia manter a terceira colocação, mas a equipe alemã insistiu que era melhor fazer a troca. Com isso, perdeu lugares e ficou furioso no rádio.

"Eu não sabia que havia perdido posições, mas provavelmente poderia ter presumido isso, os caras estavam a apenas 15 segundos e é um pit stop de 24, então eu sabia que cairia. Ocon conseguiu [ir até o fim com os pneus], então presumo que conseguiria também."

"Os pneus estavam carecas, então você não sabe até onde durariam. Definitivamente, havia a preocupação com a vida útil deles, mas também não fui muito rápido no final [após a troca]. Eu estava lutando com a baixa aderência, não tenho certeza do porquê."

"P****, por que vocês entregaram o terceiro lugar?", disse Hamilton após ser chamado aos boxes.

Ele retornou atrás de Leclerc e Sergio Pérez e seguiu na mesma posição até o fim da corrida. Questionado sobre qual seria a melhor estratégia, Hamilton afirmou que o pit stop naquele momento não era a melhor opção e que haveriam outras horas mais benéficas.

"Acho que eu deveria ter seguido sem parar ou feito isso muito mais cedo", comentou. "Quando você chega a oito voltas do fim, não tem tempo de passar pela fase de granulação do pneu em uma pista que está secando. Então, passei por esses momentos 'escorregadios' em que quase perdi quatro posições. Um pouco frustrante, mas é o que é."

"Foi bom estar em terceiro e quinto é um ótimo resultado partindo de 11º, pior que antes, mas poderia ser ainda mais prejudicial", finalizou o piloto.

