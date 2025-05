F1: Racing Bulls adota carro rosa para GP de Miami; confira

A Racing Bulls revelou uma pintura marcante para o GP de Miami de Fórmula 1. Hadjar e Lawson enfrentarão o fim de semana com uma ousada pintura rosa e branca no VCARB 02, que, segundo a equipe, é inspirada no Red Bull Summer Edition White Peach (Pêssego Branco). Assim como as equipes de pista, os pilotos também usarão macacões magenta e uniformes temáticos durante o segundo fim de semana de sprint da temporada.

A equipe também apresentou uma pintura especial no evento da Flórida no ano passado, com o objetivo de se conectar com um público mais jovem da crescente base de fãs da F1, tendo feito o lançamento de seu carro de 2024 em Las Vegas.

“Miami é um lugar especial para a Visa Cash App Racing Bulls, foi onde lançamos nossa primeira pintura especial como equipe no ano passado — um momento que definiu nosso tom: ousados, criativos e dispostos a ultrapassar limites”, disse o CEO da equipe, Peter Bayer.

“Desde aquela estreia, continuamos chamando atenção com pinturas marcantes em Cingapura e Las Vegas, todas criadas em colaboração com nossos parceiros e recebidas com entusiasmo real pelos fãs. A pintura do Red Bull Summer Edition é uma celebração de tudo o que Miami representa.”

O diretor de marketing da Red Bull Technology, Olly Hughes, acrescentou: “Esta é uma novidade para a Red Bull — a primeira pintura inspirada em uma lata para lançar um novo sabor nos EUA. O sabor White Peach da Red Bull Summer Edition foi feito para o verão, então que lugar melhor para trazê-lo à vida do que Miami? Desde o lançamento do ano passado, a VCARB conquistou uma reputação premiada por seus designs ousados e distintos que se destacam no grid — e não há dúvidas de que esta é mais uma para a lista.”

