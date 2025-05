F1: Ferrari revela pintura especial para GP de Miami

Depois de revelar um design especial de macacão para seus pilotos, em sua maioria branco com mangas azuis, a Ferrari mostrou como será o SF-25 de Lewis Hamilton e Charles Leclerc no GP de Miami de Fórmula 1 deste final de semana, com o tradicional vermelho, com detalhes alvicelestes.

Em colaboração com sua parceira HP, que já havia trazido um pouco de azul para o carro em seu visual habitual de 2025, o design de Miami da Ferrari traz mais azul para a traseira em combinação com o branco, cores que percorrem a tampa do motor até a asa traseira, bem como toda a largura e comprimento da asa dianteira.

A Ferrari já havia recorrido ao azul há um ano também em Miami, embora de uma forma mais sutil que, apesar de também ter gerado alguns comentários negativos, não provocou a enxurrada de críticas que esta gerou.

Naquela ocasião, as duas asas foram trocadas, assim como o Halo, os pneus e partes dos pontões, mas havia mais vermelho do que o que Hamilton e Leclerc usarão agora.

O azul que a Ferrari usou em Miami 2024 era semelhante ao capacete azul da Ferrari e ao macacão usado por Alberto Ascari, bem como por John Surtees, Chris Amon, Niki Lauda e os trabalhadores da fábrica de Maranello.

Esse azul mais escuro de 2025 talvez seja mais parecido com o que Clay Regazzoni usou em 1974, um tom diferente daquele que, quando Enzo Ferrari se irritou com a FIA e a Federação Italiana de Automobilismo, mudou o visual e o nome da Ferrari e venceu o campeonato.

