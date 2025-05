Brittny Button, esposa de Jenson Button, campeão de 2009 da Fórmula 1 que foi companheiro de equipe e rival de Rubens Barrichello, foi alvo de um roubo em Londres após um passeio de dia dos namorados com o marido, em fevereiro. A mala Goyard da modelo, que continha mais de US$ 333.000 (R$1,8 milhão) em bolsas, joias e outros itens, foi roubada do lado de fora da estação St Pancras.

Ela disse ao jornal Daily Mail que não tem "nenhum interesse" em retornar ao Reino Unido após o roubo em plena luz do dia. "Fiquei um pouco chocada. Como tudo parecia inseguro, com tantas pessoas e tão caótico", comentou, observando que seu marido lhe disse para entrar no carro enquanto ajudava o motorista a carregar suas malas. "Pensei: 'Será que eu deveria ter trazido minha bagagem de mão comigo? Porque Jenson pode ser não muito cuidadoso, muito confiante e um pouco relaxado demais".

Jenson Button deu as costas para a mala de mão de grife da esposa para carregar sua própria mala no banco da frente quando o criminoso se aproximou. "Nós nem sequer o vimos fazer isso. Eles [criminosos] provavelmente estavam nos observando. Não tínhamos ideia até que Jenson disse 'Espere, onde está sua bolsa?' e saiu correndo para tentar encontrá-la, mas ele [o ladrão] já tinha ido embora."

A designer de interiores ficou traumatizada e voltou para a casa da família na Califórnia. "Comecei a chorar e fiquei um pouco chateada com Jenson, pois senti que ele deixou a bola cair um pouco, mas não é culpa dele que alguém estivesse nos observando", disse ela. "Ele também teve uma bolsa roubada há alguns meses em um estacionamento em Londres... Foi chocante e eu simplesmente não pensei nisso."

Um homem de 41 anos chamado Mourad Aid foi preso alguns dias depois e assumiu a autoria do roubo, informou o tabloide. No entanto, os itens já haviam sido listados on-line quando ele foi encontrado.

"Muitas pessoas pensam: 'Seu marido comprou esses itens para você', mas na verdade eu comprei cerca de metade deles, trabalhei muito e ter alguém que vem e os tira de mim - é simplesmente frustrante", disse a mãe de dois filhos. "Eu sei que as pessoas vão dizer [que são] problemas de primeiro mundo, mas mesmo que você seja roubado de algo que não é muito caro, se for sentimental, é sentimental".

Isso aconteceu 10 anos depois que ladrões invadiram a casa de Jenson e roubaram mais de US$ 300.000 em joias de sua então esposa, Jessica Michibata. Os criminosos supostamente colocaram gás no ar condicionado antes de invadir sua casa no sul da França.

